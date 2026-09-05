Ιράν: Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στο νησί Χαργκ

Στο νησί βρίσκεται ο κυριότερος τερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας στον Κόλπο.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι "αρκετές εκρήξεις" ακούστηκαν σήμερα κοντά στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται ο κυριότερος τερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας στον Κόλπο, στο υπόβαθρο της επανάληψης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για "αρκετές εκρήξεις", διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν φαινόταν καπνός, ενώ το Nournews ανέφερε ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τοπικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες ιρανικό δεξαμενόπλοιο τέθηκε στο στόχαστρο κοντά στο Χαργκ από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων SNN μετέδωσε ότι "ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο τέθηκε στο στόχαστρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες" κοντά στο νησί.

Ούτε οι ιρανικές ούτε οι αμερικανικές αρχές έχουν κάνει μέχρι στιγμής κάποια δήλωση για το θέμα αυτό.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα επαναλήφθηκαν την Κυριακή με αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ η σύγκρουση μπήκε στον έβδομο μήνα.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να αποκλείει ουσιαστικά το στρατηγικό στενό του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ανακοίνωσε προχθές, Πέμπτη, ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεσμευόμενο ότι θα εκδικηθεί μια φονική επίθεση που είχε στόχο έναν γάμο, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

