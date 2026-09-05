Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά τάνκερ

Προηγήθηκαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν κατά δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα τρία ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν κατά δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση.

Από τις πυραυλικές επιθέσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των αμερικανικών πλοίων.

«Ας είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης: Αν πυροβολήσετε εναντίον δύο πλοίων μας, θα επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος — καταστρέφοντας τρία δικά σας», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM.

Νωρίτερα τέσσερις αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν πετρελαιοφόρο στην περιοχή του αγκυροβολίου του Χαργκ. Επικαλούμενο τοπικές πηγές, το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι το πλήρωμα του πλοίου απομακρυνόταν.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού, σύμφωνα με την CENTCOM. Δεν υπήρξε άμεση επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές.

Η ανταλλαγή επιθέσεων αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας κλιμάκωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία εβδομάδα και απειλεί να βαθύνει μια σύγκρουση που συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο, όταν οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο πόλεμος έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλειονότητα των Αμερικανών ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.