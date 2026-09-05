Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Νέο Κουβαρά - Εντοπίστηκε σορός εντός ΙΧ κατά την κατάσβεση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής, περίπου στις 17:15.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά, που πλέον είναι υπό έλεγχο, εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ