Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη πορείες διαμαρτίας πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Με ξεχωριστές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τα συνδικάτα διαδηλώνουν στην φετινή ΔΕΘ

Με ξεχωριστές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τα συνδικάτα διαδηλώνουν στην φετινή ΔΕΘ, με αφορμή την έλευση του πρωθυπουργού, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συντάξεις, αντιμετώπιση της ακρίβειας, νέες θέσεις εργασίας και προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Η συγκέντρωση ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ πραγματοποιείται στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση παραβρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

«Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά για να διεκδικήσουμε την κανονικότητα στον χώρο εργασίας μας» δήλωσε ο Δημήτρης Ταχματζίδης, Οικονομικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ και συνέχισε : «Κανονικότητα για τον κόσμο της εργασίας σημαίνει περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σημαίνει λιγότερο, αλλά ποιοτικότερο χρόνο εργασίας, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα κατά της ακρίβειας». «Οποίες παροχές και να δοθούν η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η αύξηση του κόστους της ενέργειας, τις απορροφά» τόνισε στην κεντρική ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Χάρης Κυπριανίδης και πρόσθεσε: «Οι προτάσεις μας δεν ακούγονται. Αποσκοπούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, που εξασφαλίζεται με την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων». «Ο μέσος μισθός των Ελλήνων είναι στο 45% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού. Ο 13ος και 14ος μισθός ήταν και παραμένει κυρία επιδίωξη μας» ανέφερε το μέλος του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ Βασίλης Πολυμερόπουλος.

Η συγκέντρωση των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ πραγματοποιείται στην πλατεία ΧΑΝΘ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Συγκέντρωση στην Καμάρα πραγματοποίησαν τα Εργατικά Συνδικάτα Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και στην πλατεία Αγίας Σοφίας.

Οι συγκεντρώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ακολουθήσουν πορείες προς την πλατεία ΧΑΝΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ