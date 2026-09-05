HGF - 90η ΔΕΘ: Ο πρωτογενής τομέας περνά σε νέα εποχή - Από την παραγωγή στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα

Οι επενδύσεις, η πρόσβαση σε επενδυτικά εργαλεία, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροδιατροφής βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ με τίτλο «Ο πρωτογενής τομέας του αύριο», που διοργάνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.

Οι επενδύσεις, η πρόσβαση σε επενδυτικά εργαλεία, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροδιατροφής βρέθηκαν στο επίκεντρο του πάνελ με τίτλο «Ο πρωτογενής τομέας του αύριο», που διοργάνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αγορών και κυρίως στην πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων επικέντρωσε την τοποθέτησή του ο Νικόλαος Λυμπέρης, CEO του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας. Όπως τόνισε, ο ΟΚΑΑ βρίσκεται σε φάση συνολικής μετάβασης, με αιχμή της προσπάθειας να αποτελεί η ηλεκτρονική ιχθυόσκαλα, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η παρακολούθηση κάθε αλιεύματος από τη στιγμή της αλίευσης μέχρι την τελική πώληση.

Τα δεδομένα αυτά, επισήμανε, δεν αφορούν μόνο στην προστασία του καταναλωτή, αλλά μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο και για την πολιτεία όσον αφορά στη διαχείριση της αλιείας. «Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα μειώνονται, η αξιόπιστη πληροφορία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης, στον καλύτερο σχεδιασμό των εισαγωγών και στην προστασία των θαλάσσιων πόρων» σημείωσε.

Στην ανάγκη να αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση στάθηκε ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, υπογραμμίζοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια η χρηματοδότηση επενδύσεων στην αγροτική μεταποίηση και στην αγροδιατροφή παρέμεινε χαμηλότερα από το επιθυμητό επίπεδο.

Η CrediaBank, όπως είπε, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στον αγροτικό τομέα με μια προσέγγιση που δεν περιορίζεται στην απλή τραπεζική χρηματοδότηση. Στόχος είναι ο μεμονωμένος παραγωγός να εξελιχθεί σε σύγχρονο επιχειρηματία, ενταγμένο σε οργανωμένες αγροδιατροφικές αλυσίδες.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κ. Ηλιάδης στα νέα εργαλεία εγγυοδοσίας και χαμηλού χρηματοδοτικού κόστους, τα οποία, όπως είπε, δημιουργούν νέες δυνατότητες για βιώσιμες αγροτικές επενδύσεις.

Τον κομβικό ρόλο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης στην εφοδιαστική αλυσίδα της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων ανέδειξε ο Αντώνης Μπούρης, CEO της ΚΑΘ. Όπως ανέφερε, περισσότερο από το 50% των τροφίμων που διακινούνται μέσω της ΚΑΘ εξάγεται σε χώρες των Βαλκανίων και της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που καθιστά την αγορά κρίσιμη τόσο για την επισιτιστική επάρκεια όσο και για την εξωστρέφεια της περιοχής.

Βασική προτεραιότητα της διοίκησης είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και των λειτουργιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στον έλεγχο εισόδου των οχημάτων και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση, σε μια εγκατάσταση όπου εισέρχονται καθημερινά περίπου 2.000 οχήματα.

Ο κ. Μπούρης υπογράμμισε ακόμη ότι η ΚΑΘ, δεδομένου του ρόλου της «ως πύλης προς τα Βαλκάνια», έχει ως στόχο να ενταχθεί οργανικά σε αυτό το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην είσοδο στρατηγικού επενδυτή ως καταλύτη για την επόμενη ημέρα των Ελληνικών Αλυκών επικέντρωσε την τοποθέτησή του ο Αλέξανδρος Πετρίδης, CEO της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές». Η εταιρεία διαθέτει επτά παραγωγικές μονάδες, καλλιεργεί συνολικά περίπου 28.000 στρέμματα και καλύπτει το 60% της εγχώριας κατανάλωσης άλατος, έχοντας παρουσία από το Μεσολόγγι και τη Λέσβο μέχρι την Πιερία και την Κομοτηνή.

Όπως ανέφερε, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή αντιμετωπίζεται ως βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της εταιρείας. Η διαδικασία έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, επτά επενδυτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η συμμετοχή τους, όπως σημείωσε, επιβεβαιώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές των Ελληνικών Αλυκών.

Το ζητούμενο, όπως διευκρίνισε, δεν είναι απλώς η δημιουργία μιας μεγαλύτερης εταιρείας, αλλά μιας πιο σύγχρονης, αποτελεσματικής και εξωστρεφούς επιχείρησης. Ο στρατηγικός επενδυτής αναμένεται να εισφέρει κεφάλαια, τεχνογνωσία, καινοτομία και νέα κανάλια διανομής, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να ισχυροποιήσει τη θέση της.