Τζιτζικώστας: Εγκαινίασε το Περίπτερο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 90ή ΔΕΘ

Κεντρικό θέμα του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας είναι για φέτος οι υποδομές και οι βιώσιμες μεταφορές.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στην 90ή ΔΕΘ, πραγματοποίησε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Κεντρικό θέμα του Περιπτέρου της Αντιπροσωπείας είναι για φέτος οι υποδομές και οι βιώσιμες μεταφορές. Το Περίπτερο επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφερόμενος στο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ επισήμανε ότι «πλέον η ΔΕΘ περνάει σε μία νέα εποχή, με την ανάπλασή της να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης των τελευταίων δεκαετιών και με την ολοκλήρωσή της θα αποτελέσει το κορυφαίο σύγχρονο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης».

Συνδέοντας τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την πρώτη διοργάνωση της ΔΕΘ, το 1926, με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι «η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή. Είναι η 90ή ΔΕΘ όπου συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Είναι ένας αιώνας εξωστρέφειας και δημιουργίας. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερος τόπος για το φετινό θέμα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ΔΕΘ: ‘Υποδομές που μας συνδέουν’. Μια φράση που στην πραγματικότητα περιγράφει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ιδέα. Να φέρνουμε πιο κοντά ανθρώπους, τόπους, επιχειρήσεις και ευκαιρίες. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μια μακρινή ιδέα. Δεν είναι μόνο αποφάσεις και θεσμοί στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Η Ευρώπη είναι πιο κοντά μας απ' όσο πολλές φορές νομίζουμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει την Ευρώπη πράξη».

«Οι υποδομές δεν ενώνουν δύο σημεία πάνω σε έναν χάρτη. Ενώνουν τον άνθρωπο με τη δουλειά του, την επιχείρηση με τον πελάτη της, την περιφέρεια με την ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα βλέπουμε καθαρά εδώ, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας αναφέροντας παραδείγματα σημαντικών υποδομών, όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, την περιφερειακή οδό Κατερίνης, τον ανισόπεδο κόμβο Κ16 στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, το νέο μουσείο Βεργίνας, τον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη Σερρών, αλλά και τα νέα σχολεία, τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των νοσοκομείων, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του τουρισμού.

Πλέον η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα δεν βρίσκονται στην άκρη της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Επίτροπος, «βρίσκονται στο κέντρο μιας νέας γεωγραφίας υποδομών, μεταφορών, εμπορίου και ασφάλειας. Η θέση μας στον χάρτη δεν άλλαξε. Άλλαξε, όμως, η σημασία της. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να ενώσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Δούναβη. Και αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει. Από την αρχή της θητείας μου έθεσα ως κορυφαία προτεραιότητά μου ένα έργο που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για τον τόπο μας. Τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, που ενώνει τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι μέσω της Βουλγαρίας, ενώνει τα λιμάνια, τις αγορές, τους ανθρώπους. Είναι ένα έργο που μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε κόμβο εμπορίου, εξαγωγών και τουρισμού, τη μετατρέπει σε πρωτεύουσα εξωστρέφειας για ολόκληρη την Ελλάδα».

Καλώντας όλους να επισκεφθούν το Περίπτερο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, που συμμετέχει για όγδοη φορά στη ΔΕΘ, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Δεν χτίζουμε υποδομές για να γεμίζουμε χάρτες με γραμμές. Τις χτίζουμε για τους τόπους και τους ανθρώπους. Και αυτός ο χώρος εδώ, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλουμε να είναι μια ανοιχτή πόρτα στην Ευρώπη. Σας καλωσορίζω σε έναν χώρο που δείχνει ότι η Ευρώπη δεν είναι κάπου αλλού. Είναι εδώ. Είναι στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι σε κάθε έργο που λύνει ένα πρόβλημα και ανοίγει μια ευκαιρία».