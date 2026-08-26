Ξεκινά το έργο καταγραφής και διαχείρισης της αόρατης περιουσίας του υπουργείου Υγείας

Ένα πρωτοποριακό μεταρρυθμιστικό έργο που υλοποιείται για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος ξεκινά με μπροστάρη το υπουργείο Υγείας.

Ένα πρωτοποριακό μεταρρυθμιστικό έργο που υλοποιείται για πρώτη φορά στο ελληνικό κράτος ξεκινά με μπροστάρη το υπουργείο Υγείας με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη να εκτιμά πως θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του και όλα τα άλλα υπουργεία.

Πρόκειται για την καταγραφή, τακτοποίηση, πολεοδομική και νομική ωρίμανση και ενσωμάτωση των 4000 έως 5000 ακινήτων που ανήκουν στο υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του σε μία υπερσύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, με την οποία θα καταστεί δυνατή η διαχείριση αυτής της περιουσίας ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αποδοθούν έσοδα στο ελληνικό κράτος.

Αυτή η περιουσία μέχρι στιγμής παραμένει αόρατη για το ελληνικό κράτος ακόμα και για τον ίδιο τον υπουργό Υγείας, που λέει χαρακτηριστικά πως «αν με ρωτήσετε ποιο είναι το ύψος αυτής της περιουσίας και πόσα είναι συνολικά τα ακίνητα θα σας απαντήσω ότι δεν γνωρίζω».

Έργο ύψους 10 εκατ ευρώ και ανάδοχο τον Όμιλο Qualco

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει ότι μετά από δυόμισι χρόνια ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός που προκήρυξε το υπουργείο Υγείας, με τον ανάδοχο Όμιλο Qualco να αναλαμβάνει την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 24 μήνες, ενώ αν χρειαστεί θα δοθεί 12μηνη παράταση.

140 ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Υγείας

Ιδιοκτήτες αυτής της αόρατης ακίνητης περιουσίας είναι 140 νομικά πρόσωπα- κυρίως νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες και το ίδιο το υπουργείο Υγείας, με κάποια από αυτά τα ακίνητα να μην έχουν καν ολοκληρώσει την μεταγραφή τους στο κτηματολόγιο. Τα περισσότερα ακίνητα προέρχονται από κληρονομιά δεκαετιών ενώ υπάρχουν και παλαιότερα κληροδοτήματα που ξεπερνούν τον αιώνα.

Αρκετά από τα ακίνητα έχουν μείνει για δεκαετίες κλειστά και έχουν ρημάξει, άλλα υπήρξαν εξαρχής αυθαίρετα ως προς την δόμησή τους και δεν έχει τακτοποιηθεί η πολεοδομική, νομική, και τεχνική τους κατάσταση, όπως επισημαίνουν ο Εμμανουήλ Ντεντιδάκης Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο υπουργείο Υγείας, o Ορέστης Τσακαλώτος Πρόεδρος του ομίλου Qualco και ο Χρήστος Μόσχος, CEO της θυγατρικής Qualco Real Estate.

Από εμπορικά κέντρα στους πιο εμπορικούς δρόμους μέχρι πολυκατοικίες και διαμερίσματα

Συνολικά πρόκειται για περισσότερα από 4000 ακίνητα με το υπουργείο Υγείας να διαθέτει από πολυκαταστήματα στην οδό Ερμού- στον πιο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας- μέχρι πολυκατοικίες σε βασικές οδικές αρτηρίες των μεγάλων πόλεων παρακείμενες ακόμα και σε νοσοκομεία.

Για παράδειγμα στο νοσοκομείο Σύρου παραπονιούνται αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουν χώρο στέγασης των γιατρών, ενώ δίπλα ακριβώς στο νοσοκομείο υπάρχουν άδειες δύο τέτοιες πολυκατοικίες, που παραμένουν κλειστές.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Στο έργο περιλαμβάνεται καταρχάς η καταγραφή σε ένα ενιαίο μητρώο όλης της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του και η δημιουργία μίας ταυτότητας για κάθε ακίνητο. Επίσης προβλέπεται η τακτοποίηση και ωρίμανση των ακινήτων με την θεραπεία όλων των κενών που μπορεί να εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες σε νομικά και πολεοδομικά θέματα, και η ενσωμάτωση όλης αυτής της περιουσίας σε μία προηγμένη πλατφόρμα cloud (gov) που θα αποδοθεί στον τελικό της διαχειριστή, το υπουργείο Υγείας.

Η πλατφόρμα θα διαθέτει και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να εξηγεί πως «τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία να γίνει αυτό το έργο, γιατί έχουμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία παλαιότερα θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν».

Στο φιλόδοξο έργο περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση από την Qualco των στελεχών του υπουργείου Υγείας που θα διαχειρίζονται τελικά την πλατφόρμα, με την εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αποφασίζει για τη βέλτιστη αξιοποίηση της, ώστε όλα αυτά τα ακίνητα να μετατραπούν στο μέλλον σε σημαντικούς πόρους για τον εθνικό προϋπολογισμό.

Προκήρυξη 11 θέσεων για μηχανικούς

Η ομάδα των μηχανικών και των νομικών του Ομίλου Qualco αρχικά θα εντοπίσει και χαρτογραφήσει τα ακίνητα, και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τις επίπονες διαδικασίες τακτοποίησης και ωρίμανσης των ακινήτων, ώστε μετά -σαν ενιαίο μητρώο- να ανέβουν στην υπερσύγχρονη πλατφόρμα η οποία θα παραδοθεί στο υπουργείο Υγείας. Ανάμεσά τους είναι και ακίνητα συνιδιοκτησίας με το υπουργείο Εργασίας καθώς μέρος του ακινήτου μπορεί να ανήκει στον ΕΦΚΑ.

Στο μεταξύ έχουν προκηρυχθεί 11 θέσεις μηχανικών στο ΑΣΕΠ για να στελεχώσουν το υπουργείο Υγείας αναφορικά με τη διαχείριση της πλατφόρμας, έναν τομέα που μέχρι στιγμής έχει μόνο δύο εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει ο Εμμανουήλ Ντεντιδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου απαιτούνται προσλήψεις αλλά απαιτούνται και αξιοπρεπείς μισθοί που θα μπορέσουν να προσελκύσουν τους μηχανικούς που πρέπει να εργαστούν στο συγκεκριμένο τμήμα. «Με το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο που ξεκινάει στα 920 ευρώ είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσουμε τους μηχανικούς» υπογραμμίζει ο κ. Ντεντιδάκης.

Το παράδειγμα του κτιρίου του ΕΟΠΠΥ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Τέλος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δίνει ένα μικρό ενδεικτικό παράδειγμα αναφορικά με το όφελος της αξιοποίησης ενός κτιρίου που ανήκει στην περιουσία του υπουργείου Υγείας για τους πολίτες:

Το κτίριο του ΕΟΠΠΥ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας παρέμενε κλειστό μέχρι το 2012, όπου στο ισόγειο λειτούργησε το φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ. Οι υπόλοιποι όροφοι παρέμειναν κλειστοί στους οποίους υπήρχαν αποθηκευμένα αρχεία του ΕΟΠΠΥ που απλώς μάζευαν σκόνη. Δεκατρία χρόνια χρόνια αργότερα, το 2025, με την δωρεά της εταιρίας του ιδιωτικού τομέα La Vie en Rose, το κτίριο του ΕΟΠΥΥ μετατράπηκε σε Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας στο «Λαϊκό», εξυπηρετώντας πάνω από 200 ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς την ημέρα.