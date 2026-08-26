Δήμας: «Παραδίδεται αύριο στους πολίτες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά»

«Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς».

Σε δοκιμαστικό δρομολόγιο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά επιβιβάστηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, ενόψει της αυριανής παράδοσης του έργου σε εμπορική λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαπίστωσε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της νέας γραμμής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δοκιμών και πιστοποιήσεων, κατά την οποία οι νέοι συρμοί και το σύνολο του δικτύου τέθηκαν σε συνθήκες πλήρους προσομοίωσης της κανονικής λειτουργίας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Αύριο η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα μεγαλύτερο και πιο λειτουργικό δίκτυο Μετρό. Παραδίδονται πέντε νέοι σταθμοί – Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η εμβέλεια του μέσου διευρύνεται προσφέροντας ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις σε χιλιάδες ακόμη πολίτες. Προηγήθηκε μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία δοκιμών και πιστοποιήσεων, κατά την οποία το σύνολο του δικτύου και οι νέοι συρμοί δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πλήρους προσομοίωσης της κανονικής λειτουργίας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια.

Για τους κατοίκους της Καλαμαριάς, όμως, το σημαντικότερο είναι ότι αποκτούν ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς που αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με το κέντρο και την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται και πάνω από το έδαφος. Με την αναβάθμιση της οδού Πόντου επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες πρόσβασης στους νέους σταθμούς και να αποδώσουμε στην Καλαμαριά έναν οδικό άξονα που έχει ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν είναι το τελευταίο βήμα. Εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επέκταση του Μετρό και συνολικά την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών».

Ν. Ταχιάος: «Το μετρό της Καλαμαριάς είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης»

«Σε λιγότερο από έναν μήνα από σήμερα συμπληρώνω επτά χρόνια που ασχολούμαι καθημερινά με το Μετρό και ειδικά με αυτό της Θεσσαλονίκης. Έχω παρακολουθήσει όλη αυτή την περιπέτεια και από παλιότερα.

Το Μετρό της Καλαμαριάς δημοπρατήθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, σε δύσκολα χρόνια. Με βάση τα τότε δεδομένα, η επιλογή της μίας σύμβασης, που αφορούσε κυρίως τα έργα πολιτικού μηχανικού, ήταν η σωστή. Το ζητούμενο είναι να «απλώνεις το πάπλωμά σου» μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτεις.

Το 2019 παραλάβαμε ένα έργο με πολλές εκκρεμότητες. Χρειάστηκε να δημοπρατηθούν ακόμη πέντε επιμέρους τμήματα του έργου, κυρίως προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των 15 επιπλέον συρμών που ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της Καλαμαριάς. Το δύσκολο ήταν να συνδυαστούν όλες αυτές οι συμβάσεις. Αυτό το κατάφεραν η Ελληνικό Μετρό, η κατασκευάστρια εταιρεία και όλοι οι ανάδοχοι. Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΚΤΩΡ, στη Hitachi και στην THEMA, η οποία αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία του Μετρό και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά.

Πρόκειται για ένα έργο που δεν αλλάζει απλώς την Καλαμαριά. Δεν είναι πλέον το Μετρό της Καλαμαριάς, είναι το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο. Και αυτό το δίκτυο δεν αρκεί να σταματά εδώ. Η επέκταση προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί σήμερα πρώτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, κλείνουμε και την τελευταία εκκρεμότητα της Καλαμαριάς, τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Έχουμε τρεις σταθμούς κάτω από χωράφια και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι και θέμα ασφάλειας για το ίδιο το Μετρό. Οι τελευταίες εκκρεμότητες στις απαλλοτριώσεις, ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κλείσει και η σύμβαση βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διάνοιξη της Πόντου και η παράδοση του Μετρό στους κατοίκους δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη συνεργασία του Δήμου και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Δήμαρχο Καλαμαριάς, με την οποία έχουμε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία.

Η Πόντου, μαζί με το Μετρό, θα δημιουργήσει έναν άλλο Δήμο Καλαμαριάς και, κυρίως, μία άλλη Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι μία άλλη πόλη.

Κλείνοντας, ως Θεσσαλονικιός θέλω να πολεμήσω τον μύθο ότι ο Νότος δεν κοιτάζει τον Βορρά. Πρέπει να ξέρουμε να διεκδικούμε και να δημιουργούμε. Και σε αυτή την προσπάθεια βρήκαμε πάντοτε συμμάχους, τους Υπουργούς με τους οποίους συνεργάστηκα και, φυσικά, τον Πρωθυπουργό, του οποίου η ανταπόκριση ήταν πάντοτε ουσιαστική», δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος

Δ. Αναγνώπουλος: «Η δοκιμαστική λειτουργία προϋπόθεση για την ασφάλεια του Μετρό»

«Σε έργα τέτοιας τεχνικής πολυπλοκότητας, η δοκιμαστική λειτουργία δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του έργου», τόνισε ο γ.γ Υποδομών, Δημήτριος Αναγνώπουλος, αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σημείωσε ότι από αύριο το νέο τμήμα του Μετρό εισέρχεται σε εμπορική λειτουργία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ανέφερε ότι η επέκταση, σε συνδυασμό με τη βασική γραμμή, διαμορφώνει ένα δίκτυο συνολικά 13+5 σταθμών και αποτελεί «ίσως τη βασικότερη και σημαντικότερη συγκοινωνιακή υποδομή στη Θεσσαλονίκη», ενώ δήλωσε: «Θα είναι το έργο για τα επόμενα 50 χρόνια που θα αλλάξει την πρωτεύουσα της χώρας μας». Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη μακροπρόθεσμη σημασία της νέας συγκοινωνιακής υποδομής για τη Θεσσαλονίκη.

Χρ. Αράπογλου:«Το Μετρό αλλάζει την κινητικότητα και την οικονομία της Θεσσαλονίκης»

«Το Μετρό είναι ένα έργο που σε κάθε πόλη του κόσμου αλλάζει την κινητικότητα και την οικονομία», τόνισε η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, και εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για την ολοκλήρωση του έργου. Όπως σημείωσε, η επέκταση, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών και τη δημοτική συγκοινωνία, αναμένεται να αλλάξει όχι μόνο την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της πόλης, επηρεάζοντας τις αξίες των ακινήτων και τις χρήσεις γης κατά μήκος του άξονα του Μετρό.

«Αν δουλέψουμε και εμείς ως δήμος, με τους δικούς μας σχεδιασμούς για τις αναπλάσεις των γειτονιών επάνω από το Μετρό, τότε μπορούμε να μιλάμε και για μία διαφορετική Καλαμαριά», τόνισε. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, για τη διάνοιξη της οδού Πόντου είπε: «Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο παρέμεναν σε εκκρεμότητα απαλλοτριώσεις άνω των 12 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον, χάρη στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων και την κήρυξη του έργου ως εθνικού επιπέδου, η διάνοιξη της οδού Πόντου είναι έτοιμη να προχωρήσει. Είναι μια τεράστια εξέλιξη για την Καλαμαριά στο σύνολό της».

Χρ. Φαφούτης: «Μεγάλη τεχνική πρόκληση η επέκταση του Μετρό»

«Αύριο αναμένεται άλλη μία μεγάλη ημέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Φαφούτης. Όπως σημείωσε, με την επέκταση αυξάνεται το δίκτυο του Μετρό και ο αριθμός των πολιτών που θα το χρησιμοποιούν, βελτιώνεται η ποιότητα των μετακινήσεων και ενισχύεται η βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη πρόκληση του έργου τεχνική, καθώς, όπως εξήγησε, απαιτήθηκε η «αρμονική συναρμογή» έξι επιμέρους συμβάσεων και αντικειμένων και η ενοποίησή τους με τη λειτουργούσα γραμμή. Διευκρίνισε, δε, ότι η επέκταση δεν αποτελεί κλασική γραμμική επέκταση, αλλά έναν κλάδο που ξεκινά από εσωτερικό σημείο της υφιστάμενης γραμμής. «Αυτό γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η εμπειρία από το συγκεκριμένο εγχείρημα θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για μελλοντικές επεκτάσεις αντίστοιχου τύπου στη χώρα.

Αν. Αρανίτης: «Περήφανοι για ένα από τα δυσκολότερα έργα της AKTOR»

«Είμαστε περήφανοι γιατί ολοκληρώσαμε και παραδίδουμε ένα από τα δυσκολότερα έργα που έχει εκτελέσει η AKTOR», τόνισε, από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής Λειτουργιών του Ομίλου AKTOR και διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, Αναστάσιος Αρανίτης, αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Όπως σημείωσε, πριν από 20 μήνες, κατά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, είχε χαρακτηρίσει ως «επόμενο στοίχημα» την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ο κ. Αρανίτης υπογράμμισε τις τεχνικές δυσκολίες του έργου, καθώς απαιτήθηκε η ολοκλήρωση πέντε διαφορετικών συμβάσεων, η κατασκευή επέκτασης σε λειτουργούν δίκτυο Μετρό και η ενσωμάτωσή της σε ένα σύστημα driveless, χωρίς οδηγό, που απαιτεί ιδιαίτερα αυστηρές δοκιμές για λόγους ασφαλείας. «Είμαστε περήφανοι για τον κόσμο μας και για τις τεχνικές δυνατότητες της AKTOR να επιτύχει στην ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ δύσκολου και σημαντικού κατασκευαστικού αντικειμένου», υπογράμμισε.

Φρ. Ροσέλα: «Ένας απαιτητικός μήνας δοκιμών πριν από τη λειτουργία»

«Είχαμε έναν απαιτητικό μήνα δοκιμών, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για τους πέντε νέους σταθμούς», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Thema, Φραντσέσκο Ροσέλα.

Σημείωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής αυτής περιόδου, η εταιρεία είναι έτοιμη να περάσει στη νέα φάση λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινά αυτή η νέα περίοδος, κατά την οποία λειτουργούμε πλέον τη γραμμή και ανοίγουμε τις πόρτες στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στους κατοίκους της Καλαμαριάς», ανέφερε. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι πολίτες θα «αγκαλιάσουν» τη νέα επέκταση.

Βασικά στοιχεία του έργου

· Η Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα συγκοινωνιακής υποδομής της πόλης. Διευρύνει ουσιαστικά το υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο συγκοινωνιακό άξονα προς τα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο.

· Η επέκταση αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια, σε μήκος 4,78 χλμ., με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς. Περιλαμβάνει επίσης τρία φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τρεις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και έναν επίσταθμο.

· Περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Οι νέοι σταθμοί εξυπηρετούν τις αντίστοιχες περιοχές και διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

· Παράλληλα, το νέο δίκτυο εξυπηρετεί σημεία και χρήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως τη Νομαρχία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς και το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας, ενώ φέρνει πιο κοντά και τη μετεπιβίβαση από και προς το αεροδρόμιο.

· Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το Μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χλμ. με 18 σταθμούς και συνολικό ονομαστικό στόλο 33 υπερσύγχρονων αυτόματων συρμών.

Οφέλη για την πόλη και τις μετακινήσεις

· Η προβλεπόμενη ζήτηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή της στις καθημερινές μετακινήσεις της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

· Από τη λειτουργία της εκτιμάται ότι θα απομακρύνονται από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 ΙΧ ημερησίως, με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO₂ κατά περίπου 25 τόνους ημερησίως.

· Από την αφετηρία της βασικής γραμμής, στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, μέχρι τον τερματικό σταθμό της επέκτασης προς την Καλαμαριά, στη «Μίκρα», η συνολική διαδρομή θα πραγματοποιείται σε περίπου 25 λεπτά, προσφέροντας μια γρήγορη και σταθερή σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο και τη δυτική είσοδο της πόλης.

Λειτουργία - συχνότητες - συρμοί

· Η επέκταση λειτουργεί ως νέος κλάδος του δικτύου και συνδέεται με τη Βασική Γραμμή στην περιοχή του σταθμού «25ης Μαρτίου». Μετά τη διακλάδωση, οι συρμοί μπορούν να κατευθύνονται είτε προς Μίκρα είτε προς Νέα Ελβετία, με κοινό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας.

· Η προβλεπόμενη χρονοαπόσταση μπορεί να φτάσει τα 90 δευτερόλεπτα στο κοινό κεντρικό τμήμα, τα 2,5 λεπτά στον κλάδο προς Μίκρα και τα 4 λεπτά στον κλάδο προς Νέα Ελβετία. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, από κάθε τρεις διαδοχικούς συρμούς, οι δύο θα κατευθύνονται προς Μίκρα και ο ένας προς Νέα Ελβετία.

· Στο έργο εντάσσονται 15 νέοι, πλήρως αυτοματοποιημένοι και κλιματιζόμενοι συρμοί, τεσσάρων οχημάτων και χωρητικότητας 450 επιβατών ο καθένας. Μαζί με τους 18 αρχικούς, ο στόλος φτάνει τους 33 συρμούς.