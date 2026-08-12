Ολική έκλειψη ηλίου - Live εικόνα από την πορεία του φαινομένου

Το φαινόμενο άρχισε σήμερα λίγο μετά τις 20.30 ώρα Ελλάδας σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ισπανίας.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αλλά και παρατηρητές απ' όλο τον κόσμο παρατηρούν την σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που θα «σκοτεινιάσει» τον ουρανό σε πολλά σημεία της Γηραιάς Ηπείρου.

Το φαινόμενο είναι ορατό από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία, καθώς και από ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ στην Ισπανία η έκλειψη άρχισε λίγο μετά τις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν τις πρώτες εικόνες από διάφορες περιοχές της βόρειας Ισπανίας, μεταξύ άλλων από το Μπούργος, την Ταραγόνα και το Κολμενάρ Βιέχο, κοντά στη Μαδρίτη.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί. Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.

Live εικόνα από την Ισπανία

Η δυτική Ισλανδία βυθίστηκε στο σκοτάδι

Η ολική έκλειψη ηλίου, η οποία άρχισε στο βόρειο άκρο της Ρωσίας, βύθισε τη δυτική πλευρά της Ισλανδίας στο σκοτάδι παρά τον εξαιρετικά συννεφιασμένο ουρανό, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ισλανδία, ο γκρίζος ουρανός και κατά τόπους βροχερός δεν εμπόδισε χιλιάδες περίεργους παρατηρητές να βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι όταν ο Ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη, φαινόμενο που δεν μπόρεσαν να θαυμάσουν πλήρως εξαιτίας των πυκνών σύννεφων.

Live εικόνα από την Ισλανδία

Live εικόνα από τη NASA

Τι είναι μια ολική έκλειψη ηλίου;

Όταν γίνεται ολική έκλειψη ηλίου, «η Σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, ρίχνοντας τη σκιά της σε μια στενή λωρίδα της γήινης επιφάνειας», εξηγεί η Γαλλική Ένωση Αστρονομίας. «Από μια αξιοσημείωτη σύμπτωση η Σελήνη, αν και 400 φορές μικρότερη από τον Ήλιο, βρίσκεται επίσης 400 φορές πιο κοντά μας: οι εμφανείς διάμετροί τους είναι ίδιες», προσθέτει η AFA. Για κάποια λεπτά, «το φως της ημέρας σβήνει, αποκαλύπτοντας το ηλιακό στέμμα», εξηγεί.



Φωτογραφία: @associatedpress