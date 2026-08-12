Σε υψηλό δύο μηνών ο χρυσός καθώς τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων περιορίζονται

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σημείωσε ήπια άνοδο τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι Fed θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Κέρδη κατέγραψε την Τετάρτη ο χρυσός φτάνοντας σε υψηλό άνω των δύο μηνών, έπειτα από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που περιόρισαν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 1% στα 4.409,06 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 0,7% στα 4.470,3 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σημείωσε ήπια άνοδο τον Ιούλιο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι οι Fed θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) κατέγραψε ήπια άνοδο 0,1% τον Ιούλιο ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,4% από 3,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών της Εργασίας (BLS).

«Τα στοιχεία για τον CPI ήταν ενθαρρυντικά. Ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος από τον προηγούμενο μήνα, αλλά κινήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο και τους τεχνικούς δείκτες, αυτό έδωσε ώθηση στον χρυσό», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 40% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, έναντι 46% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.