Παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του Great Sea Interconnector

Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο Ρεπουμπλικάνος συνάδελφος του Γκας Μπιλιράκης.

Να καταστήσει η αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Η παρέμβαση στην Ουάσιγκτον έρχεται σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή για το έργο, καθώς λίγες ημέρες πριν υπεγράφη στην Αθήνα η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector.

Την διακομματική πρωτοβουλία ανέλαβαν ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο Ρεπουμπλικάνος συνάδελφος του Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνονται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν οι βουλευτές Τζέικ Όκινκλος, Νταν Γκόλντμαν, Κρεγκ Γκόλντμαν και Χέιλι Στίβενς.

«Η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής, κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αμερικανοί νομοθέτες στην επιστολή τους.

Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Παράλληλα, παρουσιάζουν τέτοιου είδους έργα ως εναλλακτική απέναντι σε υποδομές που ελέγχονται από στρατηγικούς ανταγωνιστές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την επιστολή, η διασύνδεση των δικτύων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ θα δημιουργήσει έναν ενεργειακό άξονα μεταξύ βασικών εταίρων των ΗΠΑ. Οι βουλευτές επισημαίνουν ιδιαίτερα ότι το έργο θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα επιτρέψει αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά των νομοθετών στις γεωπολιτικές δυσκολίες που συνοδεύουν την ολοκλήρωση του έργου. Στο τέλος της επιστολής ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ διαβαθμισμένη ενημέρωση προκειμένου να συζητήσουν τις «γεωπολιτικές προκλήσεις» που αφορούν την ολοκλήρωσή του.

Οι συντάκτες της επιστολής εντάσσουν παράλληλα τον GSI στο ευρύτερο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Gateway Act, της διακομματικής νομοθετικής πρωτοβουλίας που εισήγαγαν οι Σνάιντερ και Μπιλιράκης τον Μάιο του 2025. Το νομοσχέδιο αναγνωρίζει την Ανατολική Μεσόγειο ως βασική πύλη του IMEC και περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον Great Sea Interconnector μεταξύ των ενεργειακών υποδομών που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη σύνδεση της Ινδίας και του Κόλπου με την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ αντίστοιχη πρόοδος έχει σημειωθεί και στη Γερουσία, ενισχύοντας τη διακομματική διάσταση της προσπάθειας για μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι νομοθέτες παρουσιάζουν το έργο ως τμήμα μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής που συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, τον IMEC και τον γεωοικονομικό ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ