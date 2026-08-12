Bank of America: Συμφωνία 1,9 δισ. δολαρίων για ποσοστό στην ινδική τράπεζα Jio

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ θα αποκτήσει το μερίδιο στην Jio Credit μέσω κατανομής μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Σε συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού έως και 49,9% ενός τμήματος χορήγησης δανείων της Jio Financial Services έναντι περίπου 1,9 δισ. δολαρίων κατέληξε η Bank of America, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην ακμάζουσα οικονομία της Ινδίας.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ θα αποκτήσει το μερίδιο στην Jio Credit μέσω κατανομής μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η Jio Credit είναι πιστωτικός οργανισμός στην Ινδία, ο οποίος στα τέλη Ιουνίου διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 3,2 δισ. δολαρίων.

Η κίνηση αυτή ενισχύει το αποτύπωμα της BofA στην αγορά της Ινδίας, μέσω της επένδυσης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χρηματοπιστωτικές εταιρείες της περιοχής. Επιπλέον, η εξαγορά υπογραμμίζει την αυξανόμενη ελκυστικότητα του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ινδίας, ο οποίος έχει αποτελέσει στόχο αρκετών εξαγορών φέτος.

«Η Ινδία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναδυόμενες αγορές στον κόσμο και η επένδυση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον της, μιας αγοράς που γνωρίζουμε καλά και υποστηρίζουμε εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America, Μπράιαν Μούνιχαν.

Η συναλλαγή, η οποία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, παρέχει αρχικά στην Bank of America συμμετοχή 26,5% στην Jio Credit, η οποία μπορεί να αυξηθεί στο 49,9% με την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η νέα επένδυση θα βοηθήσει επίσης τον ιδιοκτήτη της Jio Financial Μουκές Αμπάνι, καθώς θα επεκτείνει την παρουσία της εταιρείας του στην αγορά.

Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ινδίας αποτελεί στόχο εξαγοραστικού ενδιαφέροντος από παγκόσμιες τράπεζες, με αρκετές ιαπωνικές τράπεζες να αποκτούν μετοχές σε τοπικούς πιστωτικούς οργανισμούς. Το διοικητικό συμβούλιο της Jio Credit θα αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων τόσο της Jio Financial Services όσο και της Bank of America, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.