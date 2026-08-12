«Ασημένιος» ο Αλέξανδρος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό κολύμβησης - Συγχαρητήρια Μητσοτάκη

Ο Απόστολος Σίσκος εκτός από το ασημένιο μετάλλιο, έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53:81, αποδεικνύοντας πως ανήκει στην ελίτ της κολύμβησης.

Ο Απόστολος Σίσκος μετά από μία εξαιρετική επίδοση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο κατόρθωσε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στη Γαλλία.

Ο Απόστολος Σίσκος εκτός από το ασημένιο μετάλλιο, έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:53:81, αποδεικνύοντας πως ανήκει στην ελίτ της κολύμβησης.

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη

Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ακόμα ένα "δελφίνι" της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών», συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση.