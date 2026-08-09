Καναδάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των πυρκαγιών

Από την αρχή του έτους, στη χώρα έχουν καεί περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Σπίτια έχουν χαθεί και περιουσίες έχουν καταστραφεί. Ορισμένοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν καθώς οι συνθήκες άλλαξαν ραγδαία και χρειάστηκαν την παρέμβαση σωστικών συνεργείων. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητη και απειλητική», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έμπι, κυβερνήτης της Βρετανικής Κολομβίας.

Το πύρινο μέτωπο του Μπολντ Ρέιντζ (Bald Range) έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καλύπτοντας πλέον έκταση 95.000 στρεμμάτων. Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν για τo Σάμερλαντ, το Πίτσλαντ και άλλες πόλεις στα δυτικά της λίμνης Οκανάγκαν. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οινοπαραγωγική περιοχή σε ολόκληρο τον Καναδά.

Ο Τέρι Φράις παρακολουθούσε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην τηλεόραση όταν γείτονας τον συμβούλεψε να ετοιμάσει βαλίτσες επειδή η πυρκαγιά μαινόταν ανεξέλεγκτη. «Ήταν ακόμα μακριά, αλλά την έβλεπες πίσω από τους λόφους», αφηγήθηκε. Όταν οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκκένωσης για το Σάμερλαντ, ο Φράις πήρε την οικογένειά του και κατευθύνθηκαν οδικώς προς την Κελόουνα, μεγαλύτερη πόλη που βρίσκεται βορειότερα.

Αρκετές επαρχίες του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων του Οντάριο και του Κεμπέκ, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με καταστροφικές πυρκαγιές φέτος. Από την αρχή του έτους, έχουν καεί περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

