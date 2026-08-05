Πυρόπληκτοι: Ποιοι δικαιούνται έως 6.000 ευρώ, επιδότηση ενοικίου και στεγαστική συνδρομή

Η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών από τις μεγάλες πυρκαγιές περνά πλέον στην επόμενη φάση, καθώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το πλήρες πλαίσιο της κρατικής αρωγής για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών από τις μεγάλες πυρκαγιές περνά πλέον στην επόμενη φάση, καθώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το πλήρες πλαίσιο της κρατικής αρωγής για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Παράλληλα με τις αυτοψίες που πραγματοποιούν τα κλιμάκια μηχανικών στις πληγείσες περιοχές, τίθενται σε εφαρμογή οι οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, η επιδότηση προσωρινής στέγασης, η στεγαστική συνδρομή για επισκευές ή ανακατασκευή κτιρίων, αλλά και πρόσθετα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων.

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Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Αργολίδας, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλείας και Φωκίδας, ενώ συνεχίζονται στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο. Στο Πόρτο Γερμενό επιχειρούν επτά τριμελείς επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), ενώ από την Πέμπτη ενισχύονται οι έλεγχοι στα Βίλια με ακόμη έντεκα επιτροπές, ώστε να επιταχυνθεί η καταγραφή των ζημιών.

Έως 6.600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αυτοψιών και την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι πληγέντες μπορούν να λάβουν δύο βασικές οικονομικές ενισχύσεις.

Η πρώτη αφορά το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 600 ευρώ, για κύριες κατοικίες που έχουν πληγεί. Η δεύτερη αφορά την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής και φτάνει έως τις 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον οικείο Δήμο το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα σε 45 ημέρες από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής. Οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν το Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, όπου απαιτείται, τα σχετικά δικαιολογητικά για άτομα με αναπηρία.

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ τον μήνα

Για όσους οι κύριες κατοικίες χαρακτηρίζονται από τα κλιμάκια ως «κίτρινες», δηλαδή προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, ή «κόκκινες», δηλαδή επικίνδυνες για χρήση, ενεργοποιείται το πρόγραμμα προσωρινής στέγασης.

Η ενίσχυση παρέχεται είτε ως επιδότηση ενοικίου για μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε ως επιδότηση συγκατοίκησης, όταν ο πληγέντας φιλοξενείται σε κατοικία άλλου προσώπου. Στη δεύτερη περίπτωση, η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 50% της επιδότησης ενοικίου.

Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, μέχρι το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε άτομο με αναπηρία προσμετράται επιπλέον μέλος στον υπολογισμό του ποσού, με ανώτατο όριο επίσης τα 500 ευρώ.

Η επιδότηση μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από την επόμενη ημέρα της φυσικής καταστροφής, εφόσον από τότε έχει αρχίσει η μίσθωση ή η φιλοξενία.

Για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες δωρεάν παραχωρημένων κατοικιών η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται για διάστημα έως δύο έτη, ενώ για τους ενοικιαστές έως έξι μήνες, αποκλειστικά με τη μορφή επιδότησης συγκατοίκησης.

Βασική προϋπόθεση είναι η πληγείσα κατοικία να αποτελούσε την κύρια κατοικία πριν από την πυρκαγιά, να μην μπορεί πλέον να κατοικηθεί και ο δικαιούχος να μην διαθέτει άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων.

Στεγαστική συνδρομή για επισκευές και ανακατασκευή

Μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών ενεργοποιείται και η στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών.

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ανακατασκευή προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων, ενώ για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν μη φέροντα στοιχεία προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία επισκευής, χωρίς την ανάγκη πλήρους μελέτης μηχανικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., μόλις εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ενιαία αυτοψία για ταχύτερες αποζημιώσεις

Στόχος του υπουργείου είναι να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για την ενεργοποίηση των αποζημιώσεων.

Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία μίας ενιαίας αυτοψίας, αντί πολλαπλών ελέγχων, ώστε με μία επίσκεψη να καταγράφονται τόσο οι ζημιές στα κτίρια όσο και οι απώλειες στην οικοσκευή.

Παράλληλα, ειδικά στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, στελέχη της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ενισχύουν τον μηχανισμό παραλαβής και επεξεργασίας των αιτήσεων, με στόχο να επιταχυνθεί η καταβολή των ενισχύσεων.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων, αναστολές φόρων και απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ

Πέρα από τις ενισχύσεις προς τα νοικοκυριά, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής έχει εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Προβλέπεται επιχορήγηση έως 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Παράλληλα, για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και των σχετικών ρυθμίσεων.

Επιπλέον, θεσπίζεται δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, ενώ επιχειρήσεις που υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές μπορούν να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για τα κτίρια και τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προβλέπεται επίσης τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Ειδικό πακέτο για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

Παράλληλα με τα μέτρα αποκατάστασης, δρομολογούνται και ειδικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα τουριστικού pass για την επόμενη τουριστική περίοδο, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι. Παράλληλα, προετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα My Business Support, μέσω του οποίου θα εξεταστεί η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων των περιοχών, με βάση τις απώλειες που θα καταγραφούν σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.