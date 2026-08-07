Η μάχη των ρυθμίσεων οφειλών συνεχίζεται - Διαγραφή 6,5 δισ. ευρώ μέσω Εξωδικαστικού

Τον Ιούλιο, οι ρυθμίσεις έφτασαν τις 2.164 σε πλήθος για συνολικό ποσό οφειλής 511,11 εκατ. ευρώ.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει να δουλεύει ο Εξωδικαστικός, παράγοντας αποτελέσματα για χιλιάδες οφειλέτες. Τον Ιούλιο, οι ρυθμίσεις έφτασαν τις 2.164 σε πλήθος για συνολικό ποσό οφειλής 511,11 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού φτάνουν τις 66.578 για οφειλές 20,19 δισ. ευρώ.

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι νέες αιτήσεις φτάνοντας τις 7.443, με τις οριστικές υποβολές να διαμορφώνονται σε 3.736. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 148,84 χιλ. αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές 58,15 δισ. ευρώ. Το 72,7% του πλήθους αιτήσεων αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα και το 15,4% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής.

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (39,5%) βρίσκεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. - 200 χιλ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. αθροίζονται σε 34,11 δισ. ευρώ και αποτελούν το 58,6% του συνόλου των οφειλών του Εξωδικαστικού. Επιπλέον, μόνο το 9,1% των οφειλών είναι ενήμερα.

Παράλληλα, οφειλές ύψους 6,53 δισ. ευρώ έχει διαγράψει ο μηχανισμός, δίνοντας μέσο «κούρεμα» άνω του 30% για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ειδικότερα, «κούρεμα» οφειλής (προς χρηματοδοτικούς φορείς) άνω του 50% έχει λάβει το 32,2% των οφειλετών, ενώ διαγραφή χρέους μεταξύ 30% - 50% έχει λάβει το 16,1% αυτών. Υψηλό είναι και το ποσοστό των οφειλετών που δεν έχει λάβει κούρεμα, ήτοι 32,6%, ενώ το 11,6% έχει δει διαγραφή από 10% - 30% και το 7,4% μονοψήφια ποσοστά.

Ρυθμίζουν οι servicers

Η εγκρισιμότητα για το μήνα Ιούνιο από τους δέκα πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, διαμορφώθηκε στο 80,3% κατά μέσο όρο. Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας έχουν οι Intrum (97%), QQuant (92%) και Veraltis (89%). Oι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διαμορφώθηκαν στα 356 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, για 4.239 οφειλέτες.

Στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η Cepal, ύψους 121,3 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 73,3 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 46,4 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010).

Ακολουθεί η doValue με ρυθμίσεις 105,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 99,68 εκατ. αφορούν διμερείς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Intrum με ρυθμίσεις 72,64 εκατ. ευρώ.

Το 38% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από Cepal και doValue. Συνολικά, κάτι παραπάνω από 131 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά ρυθμίστηκαν από τους μεγαλύτερους servicers.

Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει επίσης η Cepal με ρυθμίσεις ύψους 16,7 εκατ. ευρώ και η Intrum, με ρυθμίσεις κάτι παραπάνω απο 16,3 εκατ. ευρώ.