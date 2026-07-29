Επιστρέφουν στα σπίτια τους 44.000 Ισπανοί που είχαν απομακρυνθεί εξαιτίας των πυρκαγιών

Η φωτιά στην Μαδρίτη, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα κοντά σε Καστίλη και Λεόν, έχουν ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα.

Χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν ημέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, την ώρα που οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα «24.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ενώ οι αρχές ήραν την οδηγία που είχαν εκδώσει για παραμονή στα σπίτια τους περίπου 20.000 άλλων, επεσήμανε ο επικεφαλής της περιφέρειας της Μαδρίτης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε.

Οι αρχές της περιφέρειας ανακοίνωσαν ότι η άρση των περιορισμών τέθηκε σε ισχύ χθες στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) και αφορά 13 κοινότητες μιας περιοχής περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη.

Οι πυροσβέστες «συνεχίζουν» τις προσπάθειές τους «για να εδραιώσουν τις προόδους που σημειώθηκαν» χθες, ενώ η επιστροφή των κατοίκων στις εστίες τους διεξάγεται προς το παρόν «χωρίς επεισόδια».

Ωστόσο το χρονικό περιθώριο των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για τον έλεγχο της πυρκαγιάς έχει περάσει, καθώς η θερμοκρασία έχει αρχίσει ξανά να αυξάνεται: σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει περίπου τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ προβλέπονται και ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να περιπλέξουν το έργο των πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα λίγα χιλιόμετρα μακριά στη γειτονική περιοχή της Καστίλης και Λεόν, έχουν ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ