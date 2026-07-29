Kαθαρά κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων στο β' τρίμηνο για UBS και γενναίο buyback

Στο outlook της εξέφρασε επιφυλακτικότητα για το επόμενο τρίμηνο, ενόψει της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των ασταθών τιμών ενέργειας.

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 3 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η UBS μετά τα ισχυρά οικονομικά τριμηνιαία μεγέθη με τη διαχείριση assets και τα έσοδα από συναλλαγές να στηρίζουν την θετική της πορεία.

Το buyback θα ξεκινήσει με επαναγορές τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων κατά τους επόμενους τρεις μήνες και θα διαρκέσει μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους, καθώς η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Τα ισχυρά κέρδη σε διαδοχικά τρίμηνα βοηθούν την UBS να αντισταθμίσει την επίδραση στην τιμή της μετοχής της καθώς στο outlook της εξέφρασε επιφυλακτικότητα για το επόμενο τρίμηνο, ενόψει της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των ασταθών τιμών ενέργειας. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα των πελατών παραμένει «υγιής», ανέφερε.

Τα καθαρά νέα κεφάλαια στο βασικό τμήμα Global Wealth Management της ανήλθαν σε 36 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 21 δισ. δολάρια. Τα έσοδα της επενδυτικής τράπεζας αυξήθηκαν κατά 26%, χάρη τόσο στο trading όσο και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

«Η UBS ανέφερε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων» υπογράμμισε η Άνκε Ράινγκεν, συν-επικεφαλής χρηματοοικονομικής έρευνας στην RBC Capital Markets στο Λονδίνο. «Τα έσοδα επωφελήθηκαν και η λειτουργική μόχλευση συνέβαλε κατά ένα μεγάλο μέρος στα κέρδη» συμπλήρωσε.

«Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος του τούνελ», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, σε συνέντευξη στο Bloomberg TV την Τετάρτη. «Πριν από τρία χρόνια, ανακοινώσαμε τα πρώτα μας ενοποιημένα στοιχεία μετά την εξαγορά της Credit Suisse και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα όλης της σκληρής δουλειάς» πρόσθεσε o CEO.