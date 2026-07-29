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Porsche: Αύξηση 34% για τα λειτουργικά κέρδη το α' εξάμηνο - Στα 1,35 δισ. ευρώ

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Porsche: Αύξηση 34% για τα λειτουργικά κέρδη το α' εξάμηνο - Στα 1,35 δισ. ευρώ
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Το brand υπό την ομπρέλα της Volkswagen έστρεψε την προσοχή στην αυστηρή διαχείριση κόστους και τιμών, καθώς στην πώληση περισσότερων από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα της.

Σε επιβεβαίωση του guidance της για ολόκληρο το έτος προχώρησε η Porsche μετά την άνοδο της κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου, προσφέροντας ενδείξεις ότι η ανάκαμψή της αρχίζει να κερδίζει έδαφος.

Τα λειτουργικά κέρδη της κατασκευάστριας σπορ αυτοκινήτων αυξήθηκαν 34% στα 1,35 δισ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών του Bloomberg.

Το brand υπό την ομπρέλα της Volkswagen έστρεψε την προσοχή στην αυστηρή διαχείριση κόστους και τιμών, καθώς στην πώληση περισσότερων από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα της.

Τα οικονομικά της παρέχουν κάποια ανακούφιση για τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μίκαελ Λάιτερς καθώς προσπαθεί να σταθεροποιήσει τον γερμανικό όμιλο που αντιμετωπίζει ένα από τα πιο δύσκολα βήματα από την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο το 2022.

Ωστόσο, η συρρίκνωση των πωλήσεων στην Κίνα, οι δασμοί των ΗΠΑ και η άνιση ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής ποιότητας συνεχίζουν να περιπλέκουν την ανάκαμψη της Porsche.

Η γερμανική κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων πούλησε λιγότερα αυτοκίνητα το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της πτώσης του κύκλου εργασιών στην Κίνα.

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Volkswagen
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