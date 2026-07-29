Alfa Pastry: Πωλήσεις 77 εκατ. ευρώ για τις κοζανίτικες ζύμες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

Τα νέα προϊόντα, οι εξαγωγές και το άνοιγμα στον Καναδά. Οι στόχοι για το 2026 και οι βασικές αναπτυξιακές της στρατηγικές.

Ακόμη πιο ψηλά θέτει τον πήχη για την αναπτυξιακή της πορεία η εταιρεία Alfa (ΑΛΦΑ Αθανάσιος Κουκουτάρης ΑΕΒΕ), με έδρα την Κοζάνη και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο προϊόντων ζύμης και με οδηγό τις αρχές της ποιότητας και της καινοτομίας, η κοζανίτικη εταιρεία διαχειρίζεται το 2026 «με αισιοδοξία, στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση να συνεχίσει να πρωτοπορεί», ενώ βασική της στόχευση είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές προϊόντα ποιοτικά και καινοτόμα.

Έτος ανάπτυξης το 2025 για λιανεμπόριο και για HORECA

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, «το 2025 ήταν ένα ακόμη έτος κατά το οποίο η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει και να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην αγορά, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, ανάμεσα στις γνωστές μάρκες στον τομέα των κατεψυγμένων ζυμών στο λιανεμπόριο, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του έτους. Η σταθερή στρατηγική μας να επενδύουμε αδιάλειπτα στην ανάπτυξη των δικών μας μαρκών απέφερε και φέτος σημαντικά αποτελέσματα».

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις καινοτομίες του 2025 είχε το λανσάρισμα των alfa Cinnamon Rolls και pizza rolls τα οποία κατέγραψαν αξιόλογη εμπορική πορεία από τους πρώτους κιόλας μήνες κυκλοφορίας τους.

Παράλληλα, το επιτυχημένο λανσάρισμα της Pinsa εμπλούτισε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Πέρα από το λιανεμπόριο, το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικής ανάπτυξης και για το κανάλι HoReCa, έναν στρατηγικό πυλώνα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες και αναβάθμιση της προϊοντικής της πρότασης, η εταιρεία κατόρθωσε να ενισχύσει τη θέση της ως στρατηγικός συνεργάτης στον κλάδο της εστίασης, θέτοντας ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Μια ανάσα από τα 77 εκατ. ευρώ ο τζίρος του 2025

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας που έχει κάνει γνωστές σε ολόκληρο τον κόσμο τις κοζανίτικες ζύμες, το 2025 ο καθαρός κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 76,96 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και στα 76,23 εκατ. ευρώ για την εταιρεία από 68,97 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ομίλου ανήλθαν σε 4.254.702,23 ευρώ και της εταιρείας σε 4.205.103,34 ευρώ αντί των 3.335.123,08 ευρώ του 2024 και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης του ομίλου σε 16.174.213,85 ευρώ και της εταιρείας σε 15.985.664,08 ευρώ αντί των 14.421.861,05 ευρώ του 2024.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 5,72 εκατ. ευρώ και της εταιρείας σε 5,76 εκατ. ευρώ έναντι 7,54 εκατ. ευρώ και 7,50 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, το 2024.

Η διοίκηση της εταιρείας χαρακτηρίζει ικανοποιητική την οικονομική της κατάσταση. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2025 ανέρχονται για τον όμιλο σε 51.638.358,27 ευρώ και για την εταιρεία σε 51.308.731,77 ευρώ έναντι 52.403.908,17 ευρώ και 52.374.889,47 ευρώ, αντίστοιχα, της προηγούμενης χρήσεως.

Η εταιρεία απασχολούσε 656 άτομα την 31 Δεκεμβρίου 2025 έναντι των 555 την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η κίνηση ματ στον Καναδά

Τον Οκτώβριο του 2025 η Alfa Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) στην καναδική εταιρεία Trio Bakery Inc..

Τότε, σε ανακοίνωσή της, η Alfa έκανε λόγο για μια «στρατηγική κίνηση» με την οποία «γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία με την Trio Bakery ανοίγει τον δρόμο για νέα καινοτόμα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του Καναδού καταναλωτή, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυναμική της Alfa στις διεθνείς αγορές».

Η σχέση της Alfa με τον Καναδά ξεκινά το 2007, όταν τα προϊόντα της βρέθηκαν για πρώτη φορά στα ράφια της τοπικής αγοράς. Τα τελευταία δε χρόνια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία πέτυχε σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς και τοποθετώντας περισσότερους από 26 κωδικούς προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Καναδά, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro.

«Η εξαγωγική μας δραστηριότητα εισήλθε σε μια νέα φάση εξωστρέφειας και στρατηγικής βάσης. Κομβικό γεγονός για τη διεθνή μας παρουσία αποτέλεσε η εξαγορά του 70% της Trio Bakery Inc. στον Καναδά, τοπικό παραγωγό στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, υλοποιήθηκε μια σημαντική επένδυση σε ενέργειες marketing με στόχο την ενίσχυση του brand awareness στην αγορά του Καναδά, ενισχύοντας την ταυτότητα της Alfa στο κοινό του Καναδά», αναφέρεται, την ίδια ώρα, στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Οι συνέργειες με την Panini

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Απρίλιο του 2023 η Alfa αποφάσισε να συμμετάσχει με ποσοστό 36,49% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Panini Αρτοποιήματα ΑΕ, δρομολογώντας μια επενδυτική κίνηση από την οποία προκύπτουν σημαντικές συνέργειες.

Η ελληνική εταιρεία Panini από τη Βέροια Ημαθίας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση συσκευασμένων φρέσκων σάντουιτς, κρουασάν και αρτοσκευασμάτων, με ηγετική θέση στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας.

Πώς ξεκίνησε το ταξίδι από την Κοζάνη

Το ταξίδι της Alfa ξεκίνησε στα μισά του περασμένου αιώνα στην Κοζάνη. Εκεί η ιστορία συναντάει τον κ. Αθανάσιο Κουκουτάρη, τον ιδρυτή της εταιρείας. Με μοναδικά εφόδια την αγάπη, την εργατικότητα, το μεράκι του κι ένα έμφυτο επιχειρηματικό ένστικτο, ο έφηβος τότε Θανάσης ετοιμάζει με τη μητέρα του τις πρώτες παραδοσιακές κοζανίτικες πίτες στην κουζίνα του σπιτιού τους. Αφού τις έψηνε στον παραδοσιακό φούρνο της πόλης, τις μοίραζε με ένα φαναράκι δικής του επινόησης και κατασκευής, ώστε να διατηρούνται ζεστές και λαχταριστές...

Τα χρόνια πέρασαν και η εταιρεία αποτελεί πλέον συνώνυμο της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας. Σήμερα διαθέτει 11.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και 64 ιδιόκτητα οχήματα διανομής, συνεργάζεται συνολικά με 50 περιφερειακούς διανομείς, ενώ οι αποθηκευτικοί της χώροι ξεπερνούν σε έκταση τις 48.000 τμ.

Η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρα και Πάτρα. Ταυτόχρονα, τα παραδοσιακά προϊόντα ζύμης Alfa φτάνουν σε 40 χώρες παγκοσμίως, σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και τον Καναδά με ένα ισχυρό πελατολόγιο που διακρίνεται στις κατηγορίες της λιανικής και του Food Service.