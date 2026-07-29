«Αέρας» Πειραιώς στο Χρηματιστήριο - Ξεπέρασε τις 2.530 μονάδες

Νέα πολυετή υψηλά για την Πειραιώς μια ανάσα από τα 10 ευρώ. Δίνει ρεύμα και ώθηση στην αγορά.

Ώρα αποφάσεων για τη Fed, με τους αναλυτές να συγκλίνουν προς πάγωμα των επιτοκίων, αναμένοντας κυρίως το στίγμα και τη στάση του Κέβιν Γουόρς για το πως θα κινηθεί η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου τους επόμενους μήνες.

Αν και υπάρχουν φωνές, όπως ενός εκ των ισχυρότερων hedge funds, της Citadel, που κάνουν λόγο για αύξηση επιτοκίων, ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε αισθητά τον περασμένο μήνα, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και πετρελαίου. Βέβαια, η Fed υπό τα ηνία του Γουόρς φαίνεται να βάζει πλώρη για νέα καθοδήγηση, απεξάρτηση από την πορεία των αγορών και επιστροφή στις βασικές αρχές της νομισματικής πολιτικής.

Από την άλλη, τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά και τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν εταιρείες του S&P 500 παραμένουν καλύτερα των εκτιμήσεων. Με εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της κεφαλαιοποίησης του S&P 500 να έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, το 85% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, επίδοση που παραπέμπει στο ισχυρότερο earnings beat των τελευταίων πέντε ετών. Στο μέτωπο των εσόδων, το ποσοστό των θετικών εκπλήξεων διαμορφώνεται στο 72% (από 74% το πρώτο τρίμηνο), παραμένοντας ωστόσο η τέταρτη καλύτερη επίδοση από το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg.

Το χορό των αποτελεσμάτων άνοιξε και η Πειραιώς ανακοινώνοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων που διέψευσε θετικά ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές που έθεταν υψηλότερα τον πήχη, έναντι του consensus. Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 336 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων του consensus στα 317 και των πιο αισιόδοξων που τοποθετούν τον πήχη στα 317 εκατ. ευρώ. Επιπλέον τα επιτοκιακά έσοδα επίσης διέλυσαν τις εκτιμήσεις, φτάνοντας στα 509 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για περίπου 492 με 494 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση προχώρησε αναβάθμιση της εκτίμηση για τα NII στα 2 δισ. ευρώ για φέτος, έναντι 1,9 δισ. προηγουμένως.

Παράλληλα, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, +20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, με ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου – σε τροχιά υπέρβασης του στόχου ~13% για το 2026. Η μετοχή καταγράφει νέα υψηλά με άνοδο 1,5% στα 9,894 ευρώ και φαίνεται να βάζει αργά και σταθερά πλώρη προς τα 11 ευρώ.

Από την άλλη, για τον ΟΤΕ, το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο, κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 343,3 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το Β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου 3 εκατ. ευρώ από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου 2 εκατ. και 7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οριακές μεταβολές καταγράφονται στη μετοχή του ΟΤΕ στα 19,89 ευρώ.

Στο ταμπλό, τα αποτελέσματα της Πειραιώς δίνουν ρεύμα στην αγορά με τον ΓΔ στο 0,24% και τις 2.528,31 μονάδες, με τον τζίρο με το καλημέρα να είναι αυξημένος ειδικά στις τράπεζες. Ο FTSE 25 σημειώνει άνοδο 0,27% και ο τραπεζικός 0,23% στις 2.934,99 μονάδες.

Στις τράπεζες οριακά υψηλότερα συνεχίζουν Eurobank και Alpha, ενώ απώλειες 0,3% καταγράφουν ΕΤΕ και Κύπρου. Ισχυρή άνοδο 1,98% για την Metlen στα 45,38 ευρώ, με την ΜΟΗ στο 1,65%. Νέες απώλειες 1,38% για τη ΔΕΗ στα 21,44 ευρώ.

Επιστροφή των αγοραστών σε Viohalco και ElvalHalcor που καταγράφουν άνοδο κοντά στο 1,29% και 1,5% αντίστοιχα. Κέρδη άνω του 1% για Lamda, ΕΥΔΑΠ.