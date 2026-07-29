Metlen: Deal στο γάλλιο με εταιρεία από τις ΗΠΑ

Η METLEN ανακοινώνει τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα.

Η METLEN ανακοινώνει τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής της στην Ελλάδα.

Οι όροι της συμφωνίας είναι εμπιστευτικοί.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ενός ευρωπαϊκού παραγωγού και μιας κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας και συνιστά στρατηγικό ορόσημο στις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το γάλλιο είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη, απαραίτητη για την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τις προηγμένες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες και τις αμυντικές εφαρμογές. Σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή γαλλίου παρουσιάζει έντονη γεωγραφική συγκέντρωση, γεγονός που καθιστά στρατηγικά σημαντική για όλες τις βιομηχανικές οικονομίες την ανάπτυξη εναλλακτικών και αξιόπιστων πηγών εφοδιασμού.

Η METLEN είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που δημιουργεί ολοκληρωμένη παραγωγή γαλλίου και η πρώτη που εξασφαλίζει εμπορική συμφωνία για γάλλιο ευρωπαϊκής παραγωγής, τοποθετώντας την Ελλάδα και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή μιας νέας στρατηγικής βιομηχανικής αλυσίδας αξίας.

Το επίτευγμα αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έρευνας και των επενδύσεων στην καινοτομία από τις ομάδες R&D της Εταιρείας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Αλουμινίον της Ελλάδος, υπό τον νεοσύστατο Τομέα Critical & Rare Metals της M Metals.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η METLEN πρωτοπορεί σε ένα νέο βιομηχανικό κεφάλαιο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, με την επιτυχή ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου από τις ομάδες μας στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της METLEN, ένα από τα μεταλλουργικά προϊόντα μας έχει προσελκύσει τόσο έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίες βιομηχανικές οικονομίες διεθνώς. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τόσο τη στρατηγική σημασία του γαλλίου όσο και την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών εταιρειών τεχνολογίας στην ποιότητα και την αξιοπιστία του υλικού μας, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές πιστοποίησης και αξιολόγησης.»

Η εμβληματική επένδυση της METLEN για την παραγωγή γαλλίου έχει αναγνωριστεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Στρατηγικό Έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act – CRMA). Η στρατηγική σημασία του έργου έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), η οποία ενέκρινε τη χρηματοδότησή του στο πλαίσιο του REPowerEU.