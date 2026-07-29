ΔΥΠΑ: 92.697 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναβάθμιση δεξιοτήτων, στήριξη γυναικών, νέων - μακροχρόνια ανέργων, σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης με τοπική παραγωγή.

Στο επίκεντρο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η στήριξη γυναικών, νέων και μακροχρόνια ανέργων, καθώς και η σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παρουσίασε την Τρίτη, στον Βόλο, το έργο και τα επόμενα βήματά της στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, των Υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη, Στέφανου Πολυμενόπουλου και Τόνιας Αράχωβα, επιτελικών στελεχών της Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων των περιοχών αυτών.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παρουσιάζει το αποτύπωμα των δράσεων της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, με παρεμβάσεις που συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας 52 προγράμματα απασχόλησης, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί συνολικά 39.783 πολίτες. Από αυτούς, 21.211 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 9.761 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 4.727 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας και 4.084 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων: το 63% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 38% είναι νέοι έως 29 ετών, το 15% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 39% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ΔΥΠΑ κατευθύνει τις πολιτικές απασχόλησης σε ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για την πρόσβαση ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 82.914, εκ των οποίων 36.380 άνεργοι και 46.534 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 53.625, ποσοστό 65% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 51.551 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 25.190 σε πράσινες δεξιότητες, 3.608 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 1.021 σε δεξιότητες εξαγωγών, 972 στο εμπόριο και 443 στη βιοτεχνία. Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 6.179 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 1.504. Αντίστοιχα, στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 2.981 σπουδαστές, με 613 αποφοίτους. Συνολικά, 9.160 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στοχευμένες παρεμβάσεις των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης της ΔΥΠΑ, με δράσεις που συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της περιοχής και της παραγωγής, όπως η βιοασφάλεια σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η κατάρτιση σε τεχνικές ειδικότητες, η μαγειρική και ζαχαροπλαστική, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες και η κοινωνική επανένταξη ευάλωτων ομάδων.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η Θεσσαλία είναι μια περιοχή με ισχυρή παραγωγική βάση, μεγάλες δυνατότητες και ειδικές ανάγκες μετάβασης στην αγορά εργασίας. Το έργο της ΔΥΠΑ δείχνει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή».

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας επικεντρώνονται:

σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων στη στήριξη γυναικών, νέων, ανέργων 55+ και μακροχρόνια ανέργων στη στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ και ΚΔΒΜ με την τοπική παραγωγή, την αγροδιατροφή, τις τεχνικές ειδικότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας μειώθηκε κατά 14,9% από το 2019 έως το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τοπική στόχευση. «Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, αναβαθμίζουν δεξιότητες, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση» καταλήγει η ανακοίνωση.

