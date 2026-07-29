WSJ: Πίεζαν υπαλλήλους της Morgan Stanley να εγκρίνουν δάνεια για πλούσιους πελάτες

Οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν πίεση να αφήσουν στην άκρη τις ανησυχίες τους για να βοηθήσουν τους high rollers να παραμείνουν ευχαριστημένοι.

Πρέσινγκ καταγγέλλουν πως δέχτηκαν νυν και πρώην τραπεζικοί υπάλληλοι της Morgan Stanley από οικονομικούς συμβούλους που εξυπηρετούν πλούσιους πελάτες για την έγκριση στεγαστικών δανείων σύμφωνα με την Wall Street Journal. Όπως υπογραμμίζεται, οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν πίεση να αφήσουν στην άκρη τις ανησυχίες τους για να βοηθήσουν τους high rollers να παραμείνουν ευχαριστημένοι.

Οι υπάλληλοι στεγαστικών δανείων αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από τους προϊσταμένους τους, τους οικονομικούς συμβούλους και άλλους στο τμήμα πλούτου όταν καθυστερούν τις εγκρίσεις δανείων ή τις απορρίπτουν, ανέφεραν οι πηγές της WSJ. Οι πρώην υπάλληλοι ένιωθαν ότι οι οικονομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αποζημιώνονται όταν οι πελάτες τους λαμβάνουν νέα στεγαστικά δάνεια, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα σχόλια της διοίκησης, τις αξιολογήσεις απόδοσης και τα μπόνους τους.

Ένας εκπρόσωπος της Morgan Stanley υπογράμμισε ότι η μονάδα στεγαστικών δανείων «τηρεί ισχυρά πρότυπα αξιολόγησης, υποστηριζόμενα από εκτεταμένη εσωτερική διαχείριση κινδύνου και διέπεται από κανονιστική εποπτεία» και το χαρτοφυλάκιό της έχει ποσοστά αθέτησης πολύ κάτω από τους μέσους όρους του κλάδου. Πρόσθεσε ότι ήταν «απολύτως σωστό» για τους οικονομικούς συμβούλους να υπερασπίζονται τους πελάτες τους.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κάποιο δάνειο παρατάθηκε ακατάλληλα ή ότι κάποιο δάνειο δεν αποπληρώθηκε», επεσήμανε σε δήλωσή του. «Ο ισχυρισμός ότι η τράπεζα έχει θέσει σε κίνδυνο τα πρότυπά της ως προς τα στεγαστικά δάνεια είναι εντελώς ψευδής και δεν τεκμηριώνεται από τα γεγονότα ή την απόδοση του χαρτοφυλακίου με την πάροδο του χρόνου» συμπλήρωσε.

Το τμήμα στεγαστικών δανείων της Morgan Stanley εξυπηρετεί εύπορα άτομα που είναι λιγότερο πιθανό να αθετήσουν μαζικά τις υποχρεώσεις τους. Σε αντίθεση με πολλές άλλες τράπεζες, τα στεγαστικά δάνεια προορίζονται μόνο για πελάτες που έχουν σχέση με το τμήμα πλούτου της εταιρείας. Ορισμένοι τραπεζίτες στεγαστικών δανείων ανησυχούν μήπως αναστατώσουν τους οικονομικούς συμβούλους με κομβικό ρόλο στα σχέδια ανάπτυξης της τράπεζας, οι οποίοι είναι κοντά σε ανώτερα στελέχη.

«Οι οικονομικοί σύμβουλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των πελατών στη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης ως μέρος μιας ευρύτερης σχέσης διαχείρισης πλούτου», σχολίασε εκπρόσωπος της Morgan Stanley. «Οι αποφάσεις δανεισμού λαμβάνονται ανεξάρτητα από την τράπεζα μέσω καθιερωμένων διαδικασιών αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου» εξήγησε.