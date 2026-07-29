Ειδήσεις | Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

Συνολικά, καταγράφηκαν:

  • 13.287 φορολογικές παραβάσεις
  • Αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ
  • Πρόστιμα 1.023.281 ευρώ
  • 48ωρο λουκέτο σε οκτώ επιχειρήσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το δίλημμα που έθεσε ο Μητσοτάκης - Ποιος δεν «βάζει μυαλό» - Τα γενέθλια του Τσίπρα

Γιατί κάθε Απρίλιο σημειώνεται boom προσλήψεων - Ποιοι κλάδοι «είδαν» αυξήσεις μισθών

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα και οι μικρές επιχειρήσεις - Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

tags:
ΑΑΔΕ
Πρόστιμα
Επιχειρήσεις
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider