Ιαπωνία - σεισμός: Τουλάχιστον 13 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια εμπορικού κέντρου

Οκτώ άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό περίπου μία ώρα μετά τον σεισμό.

Οι διασώστες στην Ιαπωνία αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου κοντά στην πόλη Κουμαμότο μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε χθες Τρίτη το νησί Κιουσού προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων.

Οκτώ άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό περίπου μία ώρα μετά τον σεισμό και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο γυναίκες περίπου 20 ετών.

Η έκρηξη, που εικάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου, «σημειώθηκε μετά την απομάκρυνση των πελατών και του προσωπικού», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας Aeon που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο.

Κάποιες πληροφορίες είχαν κάνει αρχικά λόγο για 20 με 30 ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι στα ερείπια του κτιρίου, αλλά «ο αριθμός αυτός μοιάζει να είναι μικρότερος» στην πραγματικότητα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι σίγουρο πως κάποιοι εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι» εκεί.

«Έχουν επιβεβαιωθεί σημαντικές ζημιές, περιλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών στους δρόμους», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στους δημοσιογράφους. «Ακόμη και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν, πρόκειται για μια κούρσα ενάντια στον χρόνο. Θα συγκεντρώσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους επί τόπου για να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατό», τόνισε.

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon να οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Οι διασώστες ανέφεραν ότι μύρισαν αέριο μέσα στο κτίριο, όμως τα αίτια εξακολουθούν να ερευνώνται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα. Πυροσβέστες, αστυνομικοί και περίπου 170 στρατιωτικοί επικεντρώνονται σε περιοχές του κτιρίου από όπου έχουν γίνει κλήσεις για βοήθεια.

Εξάλλου περισσότεροι από 4.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον σεισμό.

Παράλληλα άλλοι επτά άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται αφού κατέρρευσε καμινάδα σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, ενώ τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες.

Σε όλη τη νομαρχία Κουμαμότο, όπου πριν μια δεκαετία είχε σημειωθεί ένας φονικός σεισμός, περίπου 260.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ανέφεραν οι αρχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για καταρρεύσεις κτιρίων και ατόμων που αναζητούσαν διάσωση.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του νησιού Κιουσού με περίπου 700.000 κατοίκους.

Στην κοντινή πόλη Γιατσουσίρο πολλές στέγες σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κάποια κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι δρόμοι που οδηγούν στην παράκτια πόλη έχουν ρωγμές και είναι κατεστραμμένοι σε ορισμένα σημεία, ενώ πολλές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.

Μέρος μιας γέφυρας είχε καταρρεύσει στον ποταμό Κουμαγκάβα.

Εικόνες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης τη μερική κατάρρευση ενός τείχους αιώνων στο Κάστρο Κουμαμότο.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τον σεισμό να είναι προετοιμασμένοι για μετασεισμούς που μπορεί να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, αλλά και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, την ώρα που η θερμοκρασία έφτασε σήμερα περίπου τους 34° Κελσίου, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί για τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Νοσοκομεία σε δύσκολη κατάσταση

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Ούκι, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ανακοίνωσε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Έχουμε μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας», δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης στο NHK.

Ένα άλλο νοσοκομείο στην ίδια πόλη επεσήμανε ότι ανέστειλε τις εισαγωγές ασθενών, καθώς δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί άλλα επείγοντα περιστατικά, αφού δέχτηκε 86 τραυματίες μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων τριών σοβαρά.

Πολλοί επιβάτες τρένων υψηλής ταχύτητας τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι διαχειρίστριες εταιρείες, οι οποίες αμέσως μετά τη δόνηση ανέστειλαν τα δρομολόγια.

Ορισμένες μεγάλες εταιρείες με εργοστάσια στην περιοχή, όπως η Sony, η Tokyo Electron και η Honda, ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τις εργασίες στα εργοστάσιά τους ως σήμερα. Η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο, απομάκρυνε τους εργαζομένους από το τοπικό της εργοστάσιο προληπτικά μετά τον σεισμό, αλλά αργότερα μέσα στην ημέρα επεσήμανε ότι οι εργασίες επανεκκινούν.

Κάποιοι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τεράστιες ρωγμές να έχουν σχεδόν κόψει στα δύο αυτοκινητόδρομους και να έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο «δακτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, στο σημείο όπου τέμνονται τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες και είναι μια από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τους σεισμούς. Στη χώρα καταγράφεται περίπου το 20% του συνόλου των σεισμών άνω των 6 βαθμών παγκοσμίως.

Το 2016 δύο καταστροφικοί σεισμοί - ένας μεγέθους 6,5 βαθμών και δύο ημέρες αργότερα ένας άλλος μεγέθους 7,3 βαθμών - έπληξαν το Κουμαμότο, προκαλώντας τον θάνατο 275 ανθρώπους και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.800.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ