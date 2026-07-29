Ξεπέρασε τα 70 καταστήματα η Sinsay στην Ελλάδα - Τα νέα σημεία πώλησης

Ταχύτατη η επέκταση του δικτύου του Πολωνού retailer στην Ελλάδα.

Με ταχείς ρυθμούς επεκτείνεται το δίκτυο καταστημάτων της Sinsay στην Ελλάδα, καθώς η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού διεκδικεί σημαντικά μερίδια από την εγχώρια αγορά του λιανικού εμπορίου.

Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, το δίκτυο καταστημάτων της στην ελληνική αγορά έχει ξεπεράσει τα 70 σημεία πώλησης κι ενώ η «απόβαση» των Πολωνών retailers στη χώρα μας ξεκίνησε μόλις πριν από 3,5 χρόνια. Για τη συνέχεια, δε, η Sinsay προσβλέπει σε ακόμη πιο δυναμική επέκτασή της στην αγορά το προσεχές διάστημα.

Τα νέα καταστήματα

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Sinsay έχει προχωρήσει στο άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων τα τελευταία 24ωρα, ενώ έπεται η λειτουργία ενός ακόμη καταστήματος έως το τέλος Ιουλίου. Και τα τρία νέα καταστήματα βρίσκονται στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, στις 23 Ιουλίου άνοιξε νέο κατάστημα Sinsay στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και χθες 28 Ιουλίου στην Κυπαρισσία. Για την Πέμπτη 30 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα καταστήματος στην Ηγουμενίτσα. Στόχος των νέων καταστημάτων Sinsay είναι να αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης για τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.

Πότε έφτασε στην Ελλάδα η Sinsay

Ήταν τον Ιανουάριο του 2023 όταν άνοιξε τις πύλες του στο ελληνικό κοινό το πρώτο φυσικό κατάστημα της αλυσίδας Sinsay.

Η γνωστή αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού αποφάσισε να κάνει «πρεμιέρα» στην Ελλάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης, με το πρώτο της κατάστημα να ανοίγει στο Talos Plaza και να έχει συνολική επιφάνεια 1.500 τμ. Τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος Sinsay έγιναν έναν περίπου χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος στην ελληνική αγορά.

Στην Αθήνα η Sinsay έκανε το «ντεμπούτο» της το 2024, ανοίγοντας δύο καταστήματα, τον Ιανουάριο, στο Renti Park επί της Πέτρου Ράλλη και στο λιμάνι του Πειραιά επί της Αγίου Διονυσίου, αντίστοιχα.

Μέσα στο 2024 έκανε την εμφάνισή του και το Sinsay app για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών, ενώ αυτή τη στιγμή η πολωνική αλυσίδα απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους στη χώρα μας.

Το brand Sinsay αναπτύσσει στην Ελλάδα η εταιρεία LPP Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία LPP SPOLKA AKCYJNA.

Μια επιχειρηματική διαδρομή άνω των 10 ετών

Με παρουσία που ξεπερνά τα δέκα χρόνια στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, η Sinsay ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast - fashion (γρήγορη μόδα) και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η «πολωνική Zara».

Η Sinsay ιδρύθηκε το 2013 και το καταναλωτικό κοινό μπορεί να βρει στα καταστήματά της ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, εσώρουχα για τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά και τα βρέφη, καθώς και είδη ομορφιάς. Ταυτόχρονα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε είδη σπιτιού και διακόσμησης, καθώς και σε αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα.

Η Sinsay είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP. Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP - με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά - αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς.

Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες.