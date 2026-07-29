Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα εξόρυξη και ενέργεια παρά τη γεωπολιτική ένταση

Οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κινούνται με ήπια κέρδη στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με επικεφαλής τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης και ενέργειας που ενισχύονται 1,3%.

Οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κινούνται με ήπια κέρδη στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα αντισταθμίζουν την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο 3%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,13% στις 647,63 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 διολισθαίνει οριακά 0,10% στις 6.283 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,13% στις 25.526 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,24% στις 8.479 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,55% στις 10.931 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται +0,24% στις 51.821 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 υποχωρεί 1,11% στις 19.508 μονάδες.

Οι κλάδοι που συνδέονται με τις πρώτες ύλες σημειώνουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις, με τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης να καταγράφουν άνοδο 1,4%. Η Glencore κερδίζει 4%, αφού η παραγωγή χαλκού της κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 15% χάρη στην υψηλότερη περιεκτικότητα σε χαλκό σε βασικές εγκαταστάσεις της.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα σημειώνουν άνοδο 1,3%, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται 2,85% στα 84,42 δολάρια το βαρέλι, μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι εταιρικές ανακοινώσεις. Η Standard Chartered ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για το β' τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη της μονάδας διαχείρισης πλούτου, η οποία αντιστάθμισε τις αυξημένες πιστωτικές ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Θετικά κινείται και η UBS, η οποία ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 3 δισ. δολαρίων, μετά τα ισχυρά οικονομικά τριμηνιαία μεγέθη, με τη διαχείριση assets και τα έσοδα από συναλλαγές να στηρίζουν την θετική της πορεία.

Στον κλάδο των ειδών πολυτελείας, ανάλογη των εκτιμήσεων ήταν η άνοδος στις πωλήσεις της Hermès με την μετοχή της να ανεβαίνει 3,2%, καθώς ο οίκος, γνωστός για τις τσάντες Birkin, αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός στην επιβράδυνση της ζήτησης για είδη πολυτελείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Αναλυτικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας περίπου τα 4,1 δισ. ευρώ.

Η Porsche προχώρησε σε επιβεβαίωση του guidance της για ολόκληρο το έτος, μετά την άνοδο της κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου, προσφέροντας ενδείξεις ότι η ανάκαμψή της αρχίζει να κερδίζει έδαφος. Τα λειτουργικά κέρδη της κατασκευάστριας σπορ αυτοκινήτων αυξήθηκαν 34% στα 1,35 δισ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του έτους και η μετοχή της ενισχύεται κατά 1.34%.

Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος δέχεται πιέσεις, ακολουθώντας τη σημαντική υποχώρηση των ασιατικών μετοχών ημιαγωγών. Αφορμή αποτελεί η απογοητευτική κερδοφορία της SK Hynix, η οποία εκτινάχθηκε σε κέρδη και έσοδα του δεύτερου τριμήνου κατέγραψε, όμως η μετοχή της κατρακύλησε 9,74% στη Σεούλ και 8,98% στη Wall Street καθώς παρά την τριψήφια ανάπτυξη, δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις αυξημένες προσδοκίες των αναλυτών.

Ωστόσο, το θετικό κλίμα περιορίζεται από τις ανησυχίες γύρω από τη νομισματική πολιτική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σήμερα. Παρότι η αγορά θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων, παραμένει έντονος ο προβληματισμός για ενδεχόμενη πιο αυστηρή στάση της κεντρικής τράπεζας εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού, των εμπορικών δασμών και της ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τη διάθεση αποφυγής ρίσκου. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν «πλήγματα ακριβείας» στο Ιράκ εναντίον «τρομοκρατών» υποστηριζόμενων από το Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζει να αναζωπυρώνεται, έπειτα από μερικές νύχτες ανήσυχης ηρεμίας.

Ασία

Στα ασιατικά χρηματιστήρια, η πώληση μετοχών των εταιρειών με το μεγαλύτερο βάρος στους δείκτες οδήγησε τον δείκτη αναφοράς της Νότιας Κορέας σε πτώση. Ο Kospi έκλεισε με πτώση 6%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 1,49%. Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με άνοδο 0,67%. Ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας, ο S&P/ASX 200, κέρδισε 1%.