Ισπανία -πυρκαγιές: Βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λαίλαπας, που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η εντολή εκκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστίλης και Λεόν που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας, ήρθη σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μέτρο ισχύει από τις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και «σημαίνει ότι η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους μπορεί να ξεκινήσει», διευκρίνισε το υπουργείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε σημείο ελέγχου της ισπανικής χωροφυλακής Guardia Civil ακριβώς πριν από την Τσαπινέρια, προς την κατεύθυνση της Νάβας ντελ Ρέι, δύο πόλεις που εκκενώθηκαν πλήρως πριν από μερικές ημέρες, ουρά αυτοκινήτων σχηματίστηκε γρήγορα μετά την ανακοίνωση των αρχών για το τέλος των περιορισμών, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Οι Ισπανοί πυροσβέστες σημειώνουν πρόοδο σήμερα στη μάχη τους κατά της πυρκαγιάς παρά την επίφοβη άφιξη νοτίου ανέμου, οι ριπές του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική εφαρμογή "Windy".

Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λαίλαπας, που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών «σε πολύ δύσκολες, πολύ κρίσιμες ώρες» επέτρεψε να αντιστραφεί η τάση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Αυτό μας επιτρέπει «να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στη μάχη κατά την πυρκαγιών αυτών», πρόσθεσε.

Είναι «η πιο σημαντική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Στο δυτικό τμήμα της χώρας, πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου ενώ τουλάχιστον 70.000 στρέμματα έχουν ήδη γίνει στάχτη.

Μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε 14 τον αριθμό των νεκρών της πυρκαγιάς στην Ανδαλουσία

Μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία (νότια), ήταν η πιο φονική των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Ισπανία.

Δεν έχει ανακοινωθεί η εθνικότητα της γυναίκας που κατέληξε σε νοσοκομείο της Σεβίλλης. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός της.

Η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος εθνικής οδού στην περιοχή Λος Γκαγιάρδος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία, με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, οι περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο.

Τις τελευταίες ημέρες, η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η οποία προειδοποίησε για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ