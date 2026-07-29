Ανθεκτική η Hermès στην επιβράδυνση της ζήτησης στο β' τρίμηνο

Ανάλογη των εκτιμήσεων ήταν η άνοδος στις πωλήσεις της Hermès, καθώς ο οίκος, γνωστός για τις τσάντες Birkin, αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός στην επιβράδυνση της ζήτησης για είδη πολυτελείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Ανάλογη των εκτιμήσεων ήταν η άνοδος στις πωλήσεις της Hermès, καθώς ο οίκος, γνωστός για τις τσάντες Birkin, αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός στην επιβράδυνση της ζήτησης για είδη πολυτελείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας περίπου τα 4,1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Hermès International την Τετάρτη. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 6,51%.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η υποχώρηση της ζήτησης από τους λεγόμενους «aspirational» καταναλωτές -όσους επιδιώκουν την αγορά ειδών πολυτελείας χωρίς να ανήκουν απαραίτητα στις υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες- έχουν επιβαρύνει συνολικά τον κλάδο των ειδών πολυτελείας. Ωστόσο, η Hermès συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα χάρη στο επιχειρηματικό μοντέλο της, που βασίζεται στη σκόπιμα περιορισμένη προσφορά, καθώς και στις μεγάλες λίστες αναμονής για τα προϊόντα της, ιδιαίτερα για τις περιζήτητες τσάντες Kelly και Birkin.

Η ανάπτυξη του οίκου κατά το τελευταίο τρίμηνο προήλθε κυρίως από την αμερικανική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,7%. Στη Γαλλία, σημαντικό τουριστικό προορισμό, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 6,2%, ενώ η περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή κατέγραψε βελτίωση, παρότι παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος. Όπως ανέφερε η εταιρεία, η συγκεκριμένη περιοχή «επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον».

Ο ανταγωνισμός

Τα αποτελέσματα της Hermès έρχονται μετά τις κατά βάση απογοητευτικές επιδόσεις του ηγέτη του κλάδου LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, αλλά και των Burberry και Moncler, εταιρειών που έχουν μεγαλύτερη έκθεση στις κατηγορίες της μόδας και των δερμάτινων ειδών. Αντίθετα, τα ισχυρά αποτελέσματα της Richemont, χάρη κυρίως στις μάρκες κοσμημάτων Cartier και Van Cleef & Arpels, έδειξαν ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν για είδη πολυτελείας, όμως πλέον επιλέγουν πιο προσεκτικά πού θα διαθέσουν τα χρήματά τους.