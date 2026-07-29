Τύρναβος: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τυρνάβου.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Λάρισας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τυρνάβου.

Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ