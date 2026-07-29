Ειδήσεις | Ελλάδα

Τύρναβος: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τύρναβος: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τυρνάβου.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Λάρισας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τυρνάβου.

Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το δίλημμα που έθεσε ο Μητσοτάκης - Ποιος δεν «βάζει μυαλό» - Τα γενέθλια του Τσίπρα

Γιατί κάθε Απρίλιο σημειώνεται boom προσλήψεων - Ποιοι κλάδοι «είδαν» αυξήσεις μισθών

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα και οι μικρές επιχειρήσεις - Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Φωτιά τώρα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider