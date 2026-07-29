Σακελλαρίδης: «Με τρομάζει πάρα πολύ η διείσδυση της άκρας Δεξιάς στη νεολαία»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς άσκησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και τον τρόπο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς άσκησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κρίση αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει η Αριστερά, στις προοπτικές συνεργασιών, αλλά και στις προκλήσεις που θέτουν η άνοδος της Ακροδεξιάς και η αποστασιοποίηση των νέων από την πολιτική.

Κριτική στην κυβέρνηση και το νομοσχέδιο για τον Πολιτισμό

Ο κ. Σακελλαρίδης αρχικά μίλησε για την κατάσταση στη Βουλή και με τα κόμματα, αλλά και με το νομοσχέδιο του υπ. Πολιτισμού.

«Είναι πράγματι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Το διαπιστώνουμε κάθε φορά που υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή αυτές τις μέρες ειδικά που ήταν και η διαδικασία της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση και χθες η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα μια ιδιαίτερη κατάσταση με πολλούς ανεξάρτητους πλέον βουλευτές, αποδυναμωμένες κοινοβουλευτικές ομάδες, ιδιαίτερα από την πλευρά της Αριστεράς. Προτού έρθω σε αυτό που θέλω, έχει σημασία να πούμε ότι ιδιαίτερα αυτές τις μέρες και μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία είδαμε όμως και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να πολιτευτεί η κυβέρνηση. Δηλαδή είδαμε ακόμα μία έκφανση της πολιτικής της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα η χθεσινή μέρα, που ήταν η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, ενός νομοσχεδίου το οποίο στην πραγματικότητα εμπορευματοποιεί πλήρως την πολιτιστική μας κληρονομιά και δημιουργεί μια ιδιωτική εταιρεία, την Hellenic Heritage, για να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τα μνημεία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά, Στην πραγματικότητα τι μας λέει η κυβέρνηση, ότι «μπορείτε, μπορούμε να είμαστε από τη μια εθνικά υπερήφανοι για τον πολιτισμό μας, για τα μνημεία μας, για τα μουσεία μας και όλα τα σχετικά, όμως από δω και πέρα στην πραγματικότητα θα αντιμετωπίζουμε αυτή την κληρονομιά ως ένα εμπόρευμα, ως κάτι το οποίο θα το χαίρεται και θα το και θα το απολαμβάνει όποιος έχει τα λεφτά», όπως βλέπουμε αντίστοιχα ότι συμβαίνουν όλα αυτά και στην Ακρόπολη και σε διάφορα μουσεία, όπου οι πλούσιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και προτεραιότητα και αποκλειστικές ξεναγήσεις», είπε αρχικά.

«Αυτό είναι μια αντίληψη συνολική της κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς περνάει και σε άλλα και σε άλλα πεδία. Δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, είναι και η παιδεία, το είδαμε μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι η υγεία, είναι κομμάτια της καθημερινότητάς μας, τα οποία επιτείνουν, θα μπορούσαμε να πούμε, και την πίεση στα εισοδήματα των πολιτών», συνέχισε.

Η κρίση αξιοπιστίας της Αριστεράς

Για την αντιπολίτευση: «έχουμε και αυτή την προβληματική εικόνα και στην αντιπολίτευση. Όλο αυτό, ιδιαίτερα όταν η κρίση αυτή προέρχεται από το χώρο τον προοδευτικό, ειδικά την Αριστερά, προφανώς έχει κάποιες συγκεκριμένες αιτίες. Κατά τη δική μου άποψη, το γεγονός ότι δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή να πείσει η Αριστερά και ο προοδευτικός χώρος εν γένει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας. Ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να εμπιστευτεί, να πιστέψει αυτά τα οποία λέει η Αριστερά. Υπάρχουν αιτίες. Νομίζω σε όλους μας υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι ωραίο τώρα να κάνουμε μόνο έτσι ένα blame game στην πραγματικότητα. Σίγουρα νομίζω ότι είναι αναλογικός όμως και ο και ο βαθμός της ευθύνης. Προφανώς έχει να κάνει με την προηγούμενη περίοδο, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί τη μήτρα στην ουσία έτσι των περισσότερων κομμάτων σήμερα στην Αριστερά, ακολούθησε μια πορεία που το ’23 έφτασε σε μια μεγάλη ήττα, ανεξήγητη τότε για πολλούς. Κατά την άποψή μου υπήρχανε πολλοί συγκεκριμένες εξηγήσεις. Μετά ήρθε η περίοδος Κασσελάκη, ήρθε μια περίοδος μακράς απαξίωσης, που στην πραγματικότητα ο κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι πλέον όλοι το ίδιο είναι και κοιτάνε την πάρτη τους και κοιτάνε πού θα βολευτούν και πώς θα χωθούνε τώρα, έτσι, και σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. Επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα».

Για τα μικρότερα κόμματα: «Κοιτάξτε, είναι πρόβλημα από τη μια η πολυδιάσπαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε. Έστω και σε αυτή την κατάσταση, εμείς από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά, λέμε ότι πρέπει να συναισθανθούμε αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι υπάρχει μια αίσθηση ιστορικού επείγοντος αυτή τη στιγμή για την Αριστερά, για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει, για να είναι και μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία, όπως την ξέρουμε την Αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια, κόσμος ο οποίος εμπιστεύτηκε την Αριστερά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα τώρα σε μια περίοδο όπου τα πάντα φαίνεται ότι πηγαίνουν προς τα πιο συντηρητικά, ότι υπάρχει μια επίθεση στο εισόδημα, στον δημόσιο τομέα, στο κοινωνικό κράτος, στα δικαιώματα, στη δημοκρατία. Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει ενότητα στη δράση, διάλογος και να υπάρχει και όσο το δυνατόν, κατά τη δική μου άποψη, τη δική μας άποψη ως Νέα Αριστερά, και μια κοινή πολιτική έκφραση και στις εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν. Επομένως όμως, αλλά για να γίνει όμως αυτό, για να γίνει αυτό πρακτικά, πρέπει να υπάρχει προγραμματικός διάλογος και πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες να διασφαλίζουν την αξιοπιστία αυτού του εγχειρήματος. Το γεγονός σήμερα ότι ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο, ξέρετε, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας που έχει πλήξει την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια και την ηθική αυτού του χώρου».

Οι προϋποθέσεις για συνεργασίες στην Αριστερά

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών: «Εμείς ως Νέα Αριστερά το μέλλον το βλέπουμε μέσα από την ανάγκη να υπάρξει ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς. Αλλά λέμε ότι αυτό για να συμβεί, προφανώς, και τώρα είναι η ευκαιρία, δεν έχουμε άλλο χρόνο, προφανώς δηλαδή μέσα από το φθινόπωρο μπροστά μας έχουμε μια διαδικασία μια διαδικασία που πρέπει, είναι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα από το χέρι μας. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται προγραμματικός διάλογος, πρέπει να συζητήσουμε τι είναι ακριβώς οι προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε, ειδικά για αυτή τη χρονική στιγμή. Έχει να κάνει με την κρίση του κόστους ζωής, με την ακρίβεια, έχει να κάνει με την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, του κοινωνικού κράτους, με μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και πάνω σε αυτά να συζητήσουμε και να μπορέσουμε, με προϋποθέσεις όμως αξιοπιστίας, ηθικής και αξιοπρέπειας, να πορευτούμε για να χτίσουμε ένα νέο παράδειγμα πολιτικής».

Και συνέχισε ο κ. Σακελλαρίδης: «Βλέποντας και το τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η Αριστερά και εν γένει ο προοδευτικός πολιτικός χώρος, όπου έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα πολιτικό ανάστημα και να γίνει κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή, το έχει κάνει όταν έχει πολιτική αυτοπεποίθηση. Όταν δηλαδή έχει βάλει μπροστά ένα πολιτικό πρόγραμμα, όπου μιλάει για τις αξίες, τις ιδέες του, χωρίς να θεωρεί ότι πρέπει στην πραγματικότητα να αντιγράψει το πρόγραμμα της εκάστοτε Δεξιάς στα συγκεκριμένα ιδεολογικά ζητήματα. Χρειάζονται διαχωριστικές γραμμές. Όταν στην πραγματικότητα προσπαθούμε να τσαλαβουτήσουμε αριστερά και δεξιά, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αθροίσουμε ακροατήρια, στην πραγματικότητα αφήνουμε ακροατήρια απ’έξω».

Η θέση για το άρθρο 16 και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση του αρ. 16: «το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην πραγματικότητα κρατάει ακόμη δηλαδή, μια εντελώς αντιφατική στάση. Από τη μια “όχι” στην αναθεώρηση, το άρθρο 16, από την άλλη “ναι” στον νόμο του Πιερρακάκη που, το αντισυνταγματικό, που φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και επομένως η δύσκολη εξίσωση είναι ότι, αφού του πεις ότι αυτή είναι η πολιτική που μόλις σας είπα, πώς μετά θα μπορέσεις να ανοιχτείς στα ευρύτερα ακροατήρια. Κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον εμένα αυτό μου έχει δείξει η πρόσφατη πολιτική εμπειρία στη χώρα μας, ότι κόμματα μικρά, έχω ένα στο μυαλό μου και εσείς φαντάζομαι, που μπόρεσαν να γίνουν κυβέρνηση από το 3% και να προχωρήσουν, ήταν όταν είχανε καθαρή πολιτική άποψη. Όχι όταν προσπαθούσανε να γίνουν αρεστοί στους πολλούς. Φυσικά θα το κάνεις με έναν τρόπο συμπεριληπτικό σε όσο το δυνατόν ευρύτερα ακροατήρια».

Η ανησυχία για τη νεολαία και την άνοδο της Ακροδεξιάς

Όπως ανέφερε, «εμένα προφανώς και με προβληματίζει. Νομίζω ότι δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, το συζητάμε κιόλας έτσι και πάρα πολύ καιρό, αλλά όσο περνάει ο καιρός διολισθαίνουμε ακόμα περισσότερο. Πολύ με προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι οι μισαλλόδοξες ιδέες της άκρας Δεξιάς βρίσκουν έτσι πρόσβαση και έδαφος μέσα από τα social media σε μια νεολαία η οποία, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι έχει αυτή την απολιτίκ χρεία, στην πραγματικότητα αγοράζει το πακέτο της άκρας Δεξιάς, της δύναμης, της βίας, του μίσους, το αγοράζει εύκολα ως την απάντηση στα προβλήματα τα οποία δεν βρίσκει αλλού διεξόδους και απαντήσεις. Αυτό με τρομάζει πάρα πολύ και φοβάμαι ότι θα το δούμε και μπροστά μας και τον επόμενο χρόνο».

Τι απαντά για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα νομίζω έχει τις δικές του πολιτικές προτάσεις, για τις οποίες στην πραγματικότητα υπάρχει μια δυσκολία. Και αυτό δεν έχει να κάνει έτσι ούτε με καπρίτσια, έχει να κάνει με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέει “ναι” στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσα της διατήρησης του νόμου Πιερρακάκη ή της κατάργησής του και της αλλαγής του με έναν άλλον νόμο που πάλι θα φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχει κοινή προγραμματική σύγκλιση. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε πολλά άλλα επίπεδα και με άλλες πολιτικές δυνάμεις να μπορεί να υπάρχει μια σύγκλιση και να υπάρχει κοινή δράση και ενότητα για να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο πολιτικό κενό, στον κόσμο της Αριστεράς, στον κόσμο τον προοδευτικό που δεν καλύπτεται ούτε καν μετά την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και είναι μεγάλο».