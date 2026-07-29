WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ κόβει επιχορήγηση για ασφάλιση υγείας και φάρμακα στους άνω των 65

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και με την κατάργησή της θα εξοικονομηθούν 3,6 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση από τα τέλη της χρονιάς.

Στην κατάργηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που επιτρέπει να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη της ασφάλισης υγείας και φαρμάκων στο πλαίσιο του Medicare, προγράμματος για τους πολίτες άνω των 65 ετών, ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες κι υπολόγισε πως με την κατάργησή της θα εξοικονομηθούν 3,6 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση από τα τέλη της χρονιάς.

Περίπου 25 εκατ. Αμερικανοί άνω των 65 ετών ωφελούνται από πακέτο καλύψεων υγείας που είναι γνωστό με την ονομασία «Part D» κι η επιδότησή του οδεύει προς κατάργηση, άρα θα βρεθούν αντιμέτωποι το φθινόπωρο με υψηλότερα κόστη.

«Τα υψηλά κόστη των φαρμάκων είναι μόνιμο ζήτημα -ειδικά για τους ηλικιωμένους που παίρνουν σταθερή σύνταξη- και το πόσο προσιτή είναι η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να είναι ανάμεσα στα κυρίαρχα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας» ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο, σημείωσε η WSJ.

Tο κόστος σε μηνιαία βάση για την κάλυψη Part D είναι το τρέχον διάστημα μεσοσταθμικά περίπου 36 δολάρια. Hκρατική επιχορήγηση «ωθεί τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές», βασιζόμενες στη βεβαιότητα πως το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από το δημόσιο σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Το κόστος της ασφάλισης το 2027 αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή να μειωθεί για περίπου το 25% των δικαιούχων και να αυξηθεί, αλλά κατά λιγότερα από 10 δολάρια τον μήνα, για περίπου το 30%. Για το υπόλοιπο 45%, η αύξηση αναμένεται να βρίσκεται στο φάσμα από τα 11 ως τα 20 δολάρια τον μήνα.