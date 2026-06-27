Φλωρίδης: Το έργο αυτό αξίζει στον Πειραιά, στη Δικαιοσύνη και την αποστολή της

Το νέο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, που θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα επισκέφθηκε ο υπ. Δικαιοσύνης.

Μόλις 19 μήνες αφότου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γεώργιο Φλωρίδη, έθεσαν το θεμέλιο λίθο στο νέο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του δικαστικού συγκροτήματος όχι μόνο είναι έτοιμο, αλλά μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνουν τα εγκαίνια.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση των τελικών εργασιών του τμήματος του δικαστικού μεγάρου στο οποίο θα στεγαστούν τα Ποινικά και Πολιτικά δικαστήρια του Πειραιά, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ξεναγήθηκε στον χώρο από τον κ. Φλωρίδη και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκο.

Παρόντες ήταν ακόμη ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, η προϊσταμένη του Εφετείου Πειραιά Φεβρωνία Τσερκέζογλου και ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά Γεώργιος Ξυνόπουλος.

Το νέο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, είναι το πρώτο πράσινο δημόσιο κτήριο στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED Gold, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.

Το δικαστικό μέγαρο είναι στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, επί των οδών Χαϊδαρίου, Φωκίωνος και Παπαστράτου και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της Αττικής.

Σε απόσταση περίπου 400 μέτρων υπάρχει ο σταθμός Μετρό Πειραιάς, ενώ είναι και τερματικός σταθμός του προαστιακού σιδηροδρόμου. Επίσης, υπάρχουν λεωφορειακές γραμμές σε απόσταση από 100 έως 400 μέτρα, αλλά και το τραμ που τερματίζει πολύ κοντά στην Ακτή Ποσειδώνος. Η πλούσια συγκοινωνιακή επιλογή εξασφαλίζει εύκολη προσβασιμότητα στο δικαστικό μέγαρο, στους δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες.

Η συνολική επιφάνεια του δικαστικού Μεγάρου ανέρχεται στα 12.350 τ.μ. και η συνολική δομημένη επιφάνεια στα 37.350 τ.μ., εκ των οποίων τα 440 τ.μ. αφορούν το διατηρητέο κτήριο το οποίο υπήρχε, αποκαθίσταται και επαναχρησιμοποιείται.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τέσσερα κτίρια. Από αυτά, τα τρία θα παραδοθούν τον προσεχή Ιούλιο, ενώ το τέταρτο κτίριο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Dimand, τον Μάρτιο του 2027.

Τα τρία πρώτα κτίρια αποτελούνται από δύο νέα μοντέρνα κτίσματα που διαθέτουν 5 και 3 ορόφους, ενώ το τέταρτο κτίριο διαθέτει συνολικά 6 ορόφους.

Όσον αφορά στο διατηρητέο κτίριο αυτό ανακαινίσθηκε, χωρίς καμία αλλαγή, προσθήκη ή μεταβολή στη μορφή και τον χαρακτήρα του και θα χρησιμοποιηθεί για γραφεία δικηγόρων. Να σημειωθεί ότι το διατηρητέο μνημείο σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα τοίχο αποτελούν σημείο αναφοράς και διαχρονικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής.

Ακόμη, το νέο δικαστικό μέγαρο έχει συνολικά 39 αίθουσες ακροατηρίων, εκ των οποίων μία είναι 330 τ.μ., μία δεύτερη 370 τ.μ. (συνολικής χωρητικότητας η κάθε μία, περίπου 290 ατόμων) και μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 300 τ.μ. Επίσης, διαθέτει 24 αίθουσες συσκέψεων δικαστών, 8 χώρους αναμονής μαρτύρων, γραφεία δικαστών, γραφεία εισαγγελικών λειτουργών, γραφεία συνάντησης δικαστών και κατηγορουμένων (συνολικά 319 γραφεία), 2 βιβλιοθήκες, χώρους μεταγωγών, computer room, χώρους αρχείων, βοηθητικούς χώρους αποθηκών, δύο κυλικεία, χώρους υγιεινής, κ.λπ., ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για πρόσβαση των ΑΜΕΑ ανά επίπεδο και ανά τμήμα κτιρίου.

Παράλληλα, διαθέτει 303 θέσεις στάθμευσης (γκαράζ) υπόγειες και υπέργειες, ενώ υπάρχουν 6 ειδικές θέσεις στάθμευσης μεταγωγικών οχημάτων, οι οποίες θα εξυπηρετούνται μέσω ανεξάρτητης εισόδου και εξόδου, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή διαχείριση των μεταγωγών, όπως υπάρχουν και ειδικοί χώροι κράτησης.

Το συγκρότημα θα περιβάλλεται από εκτεταμένους χώρους πρασίνου και μια πλατεία ανοικτή στο κοινό. Η επένδυση υλοποιείται με τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGenerationEU.

Ο σχεδιασμός του όλου έργου ενσωματώνει σύγχρονες αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ενεργειακής αποδοτικότητας και υπεύθυνης διαχείρισης φυσικών πόρων, με στόχο τη δημιουργία ενός κτιριακού δικαστικού συγκροτήματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στα δώματα των κτιρίων εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ παράλληλα θα υπάρξει εκτεταμένη φύτευση με μεσογειακά είδη.

Τα κτήρια θα λειτουργούν με ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που έχουν οριστεί για την ανάπτυξη των κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κάτι που μεταφράζεται σε σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλ. Λάσκου και προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλ. Κλάππα

Δημοσιογράφος: Επί των ημερών σας ξεκίνησε ένα Κολοσσιαίο έργο στον Πειραιά, αυτό της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου και τώρα βρισκόμαστε ήδη εδώ, πριν τα εγκαίνια που πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα. Πώς εκτιμάτε ότι αυτό το έργο επιτεύχθηκε;

Γιώργος Φλωρίδης: Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου είχαμε επισκεφθεί με τον Πρωθυπουργό αυτό τον χώρο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, είχαν μόλις αρχίσει οι εργασίες εκσκαφής.

Ενάμιση χρόνο μετά βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα ενός κτιρίου που είναι πια διαμορφωμένο περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα και στο οποίο θα στεγαστούν όλοι οι δικαστικοί σχηματισμοί του.

Πιστεύω ότι σε λίγους μήνες οι δικαστές που υπηρετούν στον Πειραιά, οι δικηγόροι που είναι στον Πειραιά, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι πολίτες στον Πειραιά, θα μπορέσουν να λειτουργούν σε έναν χώρο που δεν θα δίσταζα να τον χαρακτηρίσω, ίσως τον καλύτερο στην Ευρώπη, αλλά σε κάθε περίπτωση, έναν από τους καλύτερους χώρους της Ευρώπης.

Νομίζω ότι αυτό το έργο άξιζε στον Πειραιά και την ιστορία του, αξίζει στην Δικαιοσύνη και την αποστολή της και στους συντελεστές όλους, δηλαδή δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και βεβαίως, στους πολίτες, οι οποίοι θα προσέρχονται εδώ για να αντιμετωπίσουν τις υποθέσεις που έχουν. Είμαι εντυπωσιασμένος από τους χρόνους που επιτεύχθηκε αυτό το αποτέλεσμα.

Δημοσιογράφος: Είμαστε στο τελικό στάδιο του νέου δικαστικού μεγάρου του Πειραιά. Ως γενικός γραμματέας και πρόεδρος του ΤΑΔΙΚ έχετε συμβάλει έντονα στην ολοκλήρωση του έργο αυτού. Ποια είναι η εκτίμηση σας;

Πέλοψ Λάσκος: Πρόκειται πράγματι για ένα εμβληματικό έργο, το οποίο τιμάει τη Δικαιοσύνη και δικαιώνει τον λαό του Πειραιά και είναι αντάξιο των λειτουργών των εισαγγελέων, των υπαλλήλων και των δικηγόρων που θα εργαστούν στο κτίριο αυτό.

Για μένα όμως, είναι και κάτι άλλο. Είναι μία καινούργια αρχή, είναι το κτίριο που δικαιώνει το όραμά μας για το νέο ΤΑΧΔΙΚ και προαναγγέλλει στον ελληνικό λαό πώς θα είναι τα επόμενα δικαστικά μέγαρα.

Το νέο ΤΑΧΔΙΚ με τις νέες αρμοδιότητες και τη νέα εσωτερική οργάνωση που θα έχει, θα μπορεί να παραδίδει στον ελληνικό λαό παρόμοια κτήρια.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και τους οικονομικούς, γιατί κάτω από εξαιρετική πίεση και μέσα σε ασφυκτικά περιθώρια χρόνου λειτούργησαν αποτελεσματικά και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι μία επιτυχία της κυβερνήσεως.

Εν κατακλείδι, επιτέλους ο Πειραιάς βρίσκει το κτίριο που αξίζει, επιτέλους ο ελληνικός λαός βλέπει τι μπορούμε να του παραδώσουμε όταν έχουμε τους πόρους. Θα σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών του και θα συνεχίσουμε αυτήν τη δουλειά.

Δημοσιογράφος: Κύριε Κλάππα, μετά από πολλά χρόνια και μετά από αγώνες του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ένα έργο κολοσσιαίο είναι σχεδόν έτοιμο και πρόκειται να παραδοθεί στους πολίτες, καταρχάς του Πειραιά, στους δικαστές και τους δικηγόρους. Ποια είναι η εκτίμησή σας;

Ηλίας Κλάππας: Πράγματι είναι μία δικαίωση για τον αγώνα πολλών γενεών δικηγόρων, οι οποίοι πάλεψαν για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό δικαστικό μέγαρο στον Πειραιά για τους δικηγόρους του Πειραιά, τους δικηγόρους της Αθήνας και όλους τους πολίτες.

Είναι εντυπωσιακό το ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα επισκεπτόμαστε σήμερα ένα πραγματικά εξαιρετικό κτίριο που ταιριάζει και αντιστοιχεί στο κύρος και στον ρόλο της Δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Είναι μεγάλη επιτυχία και για την πόλη του Πειραιά. Γιατί θα γίνει το δικαστικό κέντρο της Νότιας Αθήνας και όλης της Δυτικής Αττικής. Ένα εγχείρημα πολύ απαιτητικό, όχι μόνο η κατασκευή, αλλά και η μεταστέγαση και η διεύρυνση της αρμοδιότητας των δικαστηρίων του Πειραιά. Απαιτείται οργάνωση, απαιτείται πολλή δουλειά.

Ακόμη, χρειάζεται ο κατάλληλος αριθμός δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. Γιατί όσο καλό και αν είναι ένα κτίριο, μόνο του δεν απονέμει η Δικαιοσύνη.

Έχουμε σύμμαχο σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε, τις διοικήσεις των δικαστηρίων της πόλης, οι οποίες αγωνίζονται και εκείνες μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτή την μεταστέγαση και διεύρυνση και βεβαίως, έχουμε σύμμαχο και τον δήμο και μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με έργο και με προσπάθεια που μας περιμένει.

Δημοσιογράφος: Αν ζητήσω βαθμολόγηση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για το έργο αυτό από το ένα έως το 10, τι βαθμό θα βάζατε;

Ηλίας Κλάππας: Εκείνο το οποίο θα κρίνει, χωρίς να θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι συνδυασμός των ανθρώπινων πόρων που θα χρειαστούν για να λειτουργήσουν τα δικαστήρια, σε συνδυασμό με αυτό το εξαιρετικό κτίριο και την προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μας. Και το υπουργείο και όλοι μαζί και δεν βγάζω το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά απέξω, έτσι ώστε να μπορέσει η Δικαιοσύνη να βρει το σύγχρονο σπίτι της στον Πειραιά για τον καλό όλων και πρώτα απ΄ όλα, για το καλό των πολιτών της.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ