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Βρέθηκε η σορός της 45χρονης στα Χανιά: Ομολόγησε ο ενοικιαστής

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Βρέθηκε η σορός της 45χρονης στα Χανιά: Ομολόγησε ο ενοικιαστής
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Ο 43χρονος φερόμενος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνές που τους οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού.

Βρέθηκε η σορός της 45χρονης που αγνοούνταν στα Χανιά, με τον 43χρονο ενοικιαστή που θεωρούνταν κεντρικός ύποπτος να ομολογεί στον φόνο. Ο 43χρονος φερόμενος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνές που τους οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού. Πρόκειται για αγροτική περιοχή που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του θύματος.

Ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου φέρεται να έχει θάψει τη σορό της άτυχης γυναίκας. Στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στο σημείο που υπεδείχθη όσο και σε τυχόν άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν.

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tags:
Χανιά
Κρήτη
Γυναίκες
Γυναικοκτονία
Δολοφονία
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