Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

O Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών θα συζητήσει σχετικά με την πρόοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στη διάρκεια της επίσκεψής του.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ο Μπαγαΐ σημείωσε ότι η επίσκεψη του Νάκβι στην ιρανική πρωτεύουσα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA είχε μεταδώσει ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και ότι στη διάρκεια της επίσκεψής του θα συζητήσει όσον αφορά την πρόοδο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Χθες, Παρασκευή, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε αναφέρει ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί μεταβαίνουν στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ότι ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ ο Αραγτσί θα ταξιδέψει σήμερα για να μεταβεί στη χώρα.

Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στο μεταξύ ότι μερικές μόνον ώρες ύστερα από την ισχύ χθες, Παρασκευή, κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και το υποστηριζόμενο από το Ιράν λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με drones νωρίτερα σήμερα στον νότιο Λίβανο, πράγμα που θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία τη νέα αυτή εκεχειρία στη χώρα, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο καθώς η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποστελεί προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν διάρκειας εξήντα ημερών με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ