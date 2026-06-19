Τουλάχιστον 13,6 εκατ. άνθρωποι εκτοπίστηκαν το 2025 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μέσα στις χώρες τους εξαιτίας των λεγόμενων φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων αυξήθηκε ραγδαία πέρυσι

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν μέσα στις χώρες τους εξαιτίας των λεγόμενων φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων αυξήθηκε ραγδαία πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Αμβούργου για λογαριασμό της οργάνωσης προστασίας του περιβάλλοντος Greenpeace.

Η μελέτη αναφέρει πως 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν το 2025, ενώ ο αριθμός τους ήταν 9,9 εκατομμύρια την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Οι αριθμοί βασίζονται σε δεδομένα του κέντρου παρακολούθησης εσωτερικού εκτοπισμού (IDMC).

Σύμφωνα με το κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τόσο τη συχνότητα, όσο και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και οι πληθυσμοί στον ούτως καλούμενο παγκόσμιο «Νότο» πλήττονται δυσανάλογα.

Η μελέτη επισημαίνει ακόμη ότι οι ένοπλες συρράξεις και τα βίαια επεισόδια, άλλη κύρια αιτία των εξαναγκαστικών εσωτερικών εκτοπισμών, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ταυτόχρονα, ο παγκόσμιος προϋπολογισμός για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και την αναπτυξιακή συνεργασία το 2025 μειώθηκε κατά περίπου το ένα τέταρτο, ή 175 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με το 2024.

Με αυτό το φόντο κάπου 82,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν μακριά από τα σπίτια τους πέρυσι, από 83,5 εκατ. το 2024.

Το κείμενο υπογραμμίζει την περίπτωση του Αφγανιστάν ως παράδειγμα των αλληλεπικαλυπτόμενων πιέσεων που προκαλούν τους εκτοπισμούς.

Όπως εξηγείται, η τήξη των πάγων των Ιμαλαΐων απειλούν τα αποθέματα πόσιμου νερού και αρδευτικών υδάτων στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας. Επιπλέον, η χώρα έχει υποστεί περιόδους ακραίας ξηρασίας ακολουθούμενες από ξαφνικές πλημμύρες που ανάγκασαν κόσμο να φύγει από τον τόπο του.

Η Καμπούλ μπορεί να γίνει η πρώτη μεγαλούπολη στον κόσμο που δεν θα έχει πλέον πόσιμο νερό το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με το κείμενο, που απηχεί προειδοποιήσεις τις οποίες έχουν ήδη κάνει άλλες ΜΚΟ.

Το Αφγανιστάν «συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σκληρά από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», ενώ η χώρα «πλήττεται επίσης συχνά από σεισμούς», σημειώνει το κείμενο.

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν είναι η τραγική κληρονομιά δεκαετιών πολέμου, πολιτικής αστάθειας και εύθραυστης οικονομικής κατάστασης, ειδικά αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν.

«Την ώρα που οικογένειες στον παγκόσμιο Νότο χάνουν τα σπίτια τους εξαιτίας κλιματικών καταστροφών, πλούσιες χώρες περικόπτουν τους προϋπολογισμούς για τη βοήθεια», τόνισε ο Φαουάντ Ντουράνι, ειδικός του γερμανικού παραρτήματος της Greenpeace.

Κάλεσε τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου να μειώσουν ταχύτερα τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη και να επενδύσουν για να βοηθήσουν πιο ευάλωτες χώρες να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ