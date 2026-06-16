Πόσα χρήματα μπορείς να διεκδικήσεις εάν ακυρωθεί η πτήση σου

Οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την αποζημίωση κατά 50% για τις μεγαλύτερες διαδρομές τους, εάν στους επιβάτες προσφερθεί επανδρομολόγηση προς τον τελικό προορισμό.

Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί εάν καθυστερήσει η πτήση σου; Να πάρεις μία «καλή» αποζημίωση. Το νέο πλαίσιο που θεσπίζει η ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές μετά από 20 και πλέον χρόνια εξασφαλίζει έως 600 ευρώ βάζοντας παράλληλα τέλος στις χρεώσεις για αλλαγή ονόματος στο εισιτήριο και επιτρέποντας την δωρεάν μεταφορά προσωπικού αντικειμένου.

Οι ταξιδιώτες δικαιούνται αποζημίωση ή επαναδρομολόγηση εάν η πτήση καθυστερήσει πάνω από 3 ώρες, ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν, ή σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης (overbooking). Το ύψος της εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης:

250 ευρώ για διαδρομές έως 1.500 χλμ.,

400 ευρώ για διαδρομές μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ.

600 ευρώ για μεγαλύτερες διαδρομές.

Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να μειώσουν την αποζημίωση κατά 50% για τις μεγαλύτερες διαδρομές τους, εάν στους επιβάτες προσφερθεί επανδρομολόγηση προς τον τελικό τους προορισμό μετά από διαταραχή ταξιδιού, ή εάν η καθυστέρηση κατά την άφιξη δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Από την άλλη, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εάν η καθυστέρηση ή η ακύρωση προκλήθηκε από γεγονότα πέραν του ελέγχου τους, όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα, ανυπάκουοι επιβάτες, απεργίες παρόχων αεροδρομίου, εναέριας κυκλοφορίας ή εξυπηρέτησης εδάφους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν υποχρέωση φροντίδας για τους επιβάτες, παρέχοντας αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά από τρεις ώρες, και, εάν χρειαστεί κατά τη διάρκεια μεγάλων καθυστερήσεων, διανυκτέρευση έως τρεις νύχτες. Σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης πριν την αναχώρηση, οι επιβάτες δεν θα υποχρεούνται να παραμένουν μέσα στο αεροσκάφος

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν ηλεκτρονικά στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν διαταραχές ταξιδιού (καθυστέρηση ή ακύρωση) σαφείς οδηγίες για την υποβολή αιτήματος αποζημίωσης εντός τεσσάρων ημερών από τη λήξη του ταξιδιού τους. Οι επιβάτες δεν υποχρεούνται να έχουν λογαριασμό χρήστη ή να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη εφαρμογή για να λάβουν αυτές τις πληροφορίες.

Οι αεροπορικοί επιβάτες θα έχουν εννέα μήνες για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν 30 ημέρες για να καταβάλουν την αποζημίωση ή να επικαλεστούν έκτακτες περιστάσεις, να εξηγήσουν γιατί δεν θα παρασχεθεί αποζημίωση και να παραπέμψουν τους επιβάτες στη διαδικασία υποβολής παραπόνων.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν πλέον το δικαίωμα μεταφοράς στο αεροσκάφος, χωρίς επιπλέον χρέωση, ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μια μικρή τσάντα ή σακίδιο πλάτης. Κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, η διαφάνεια των τιμών και η συγκρισιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκε, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους μεσάζοντες και τις πύλες αναζήτησης να εμφανίζουν πάντα την αεροπορική τιμή συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής από την αρχή της διαδικασίας κράτησης.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια για επιβάτες που επιλέγουν εθελοντικά να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή.

Οι επιβάτες δεν θα χρεώνονται πλέον επιπλέον για τη διόρθωση ορθογραφικών σφαλμάτων στο όνομά τους ή για την εκτύπωση κάρτας επιβίβασης εάν έχουν ήδη κάνει check-in. Στους επιβάτες το δικαίωμα λήψης καρτών επιβίβασης ψηφιακά κατά το check-in, χωρίς περαιτέρω αίτημα ή υποχρέωση να έχουν λογαριασμό χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή. Επιπλέον, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να αρνούνται την επιβίβαση με την αιτιολογία ότι επιβάτες χρησιμοποίησαν τη δική τους εκτύπωση μιας ψηφιακά εκδοθείσας κάρτας επιβίβασης.

Μάλιστα, καταργείται ο κανόνας «no-show» και έτσι εάν κάποιος δεν χρησιμοποιήσει την πτήση αναχώρησης, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανονικά την πτήση επιστροφής χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τέλος, παιδιά κάτω των 14 ετών μπορούν να κάθονται δίπλα στον ενήλικα που τα συνοδεύει χωρίς επιπλέον χρέωση θέσης, ενώ ενισχύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα.

Τζιτζικώστας: «Συμφωνία - ορόσημο για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ»

Συμφωνία – ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σηματοδοτώντας την πρώτη αναθεώρηση των κανόνων που ίσχυαν εδώ και δυο δεκαετίες.

Η πολιτική συμφωνία πάνω στο κείμενο της Κομισιόν, που εκπόνησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάστηκε χτες και έρχεται να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, αλλά και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των αεροπορικών εταιριών.

«Η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών. Παρέχει ισχυρότερα και σαφέστερα δικαιώματα για τους επιβάτες στην πράξη, βελτιώνει τη διαφάνεια και απλουστεύει τις διαδικασίες αποζημίωσης των επιβατών. Βρήκαμε τη σωστή ισορροπία: να διατηρήσουμε στην κορυφαία θέση παγκοσμίως την προστασία των επιβατών στην Ευρώπη, δημιουργώντας παράλληλα ένα δίκαιο, προβλέψιμο και λειτουργικό πλαίσιο για τον κλάδο των αερομεταφορών. Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις που ωφελούν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Κυπριακή Προεδρία για τη δέσμευση και την αποφασιστικότητά τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Περιγράφοντας τα οφέλη για τους πολίτες ο Επίτροπος τόνισε ότι «θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ισχυρή προστασία όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν», ενώ για τις αεροπορικές εταιρίες επισήμανε ότι «τις βοηθάει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και ενισχύει αποφασιστικά την αγωνιστικότητά τους». Επίσης, σημαντικά είναι τα οφέλη και για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών.

Στα βασικά στοιχεία της συμφωνίας, ο κ. Τζιτζικώστας περιέλαβε τη διατήρηση του καθεστώτος αποζημιώσεων για πτήσεις που καθυστερούν, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αποζημίωσης με διευκόλυνση των επιβατών, αλλά και των αεροπορικών εταιριών στη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Επίσης, την προσαρμογή των κανόνων για τις έκτακτες περιστάσεις, τη διευκόλυνση των επιβατών στη σύγκριση των αεροπορικών ναύλων και την εισαγωγή βελτιωμένης διαφάνειας στην τιμολόγηση των χειραποσκευών. Και τέλος την ενίσχυση της προστασίας των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία.

«Το τελικό αποτέλεσμα της σπουδαίας αυτής παρέμβασής μας είναι ισορροπημένο, διότι προστατεύει τους επιβάτες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να λειτουργούν με δίκαιο, πρακτικό και βιώσιμο τρόπο. Η ύπαρξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία που διαθέτουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών εταιρειών μας. Για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ανταγωνιστικότητα, θα παρουσιάσω την πολιτική για τις αερομεταφορές το φθινόπωρο, αφού προηγηθεί εκτεταμένος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους, όπου θα εξετάσουμε μαζί τις προκλήσεις και τις λύσεις», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία. Μετά την έγκριση και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα εφαρμοστούν έπειτα από 12 μήνες.