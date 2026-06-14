Ιράν: Προβλήματα σε τέσσερις τράπεζες από κυβερνοεπίθεση

Σύμφωνα με την Τεχεράνη δεν σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πελάτες, ούτε διαγράφηκαν δεδομένα.

Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε προβλήματα στις υπηρεσίες τεσσάρων μεγάλων ιρανικών τραπεζών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για δεδομένα πελατών, δήλωσε σήμερα το συμβούλιο συντονισμού χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κοινές υποδομές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες Bank Melli, Bank ⁠Tejarat, Bank ⁠Saderat και Export Development Bank ⁠of Iran, το οποίο οδήγησε τις τεχνικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα, επηρεάζονται προσωρινά κάποιες τραπεζικές υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι δεν σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πελάτες, ούτε διαγράφηκαν δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ