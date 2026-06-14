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Ουκρανία: Πλήγματα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση και εργοστάσιο χημικών στη Ρωσία

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Ουκρανία: Πλήγματα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση και εργοστάσιο χημικών στη Ρωσία
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Το έκανε γνωστό ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβλ και το εργοστάσιο χημικών Azot στην περιφέρεια Τούλα, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το εργοστάσιο Azot είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ρωσική παραγωγή εκρηκτικών. Πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν επίσης πλήγματα στο δίκτυο επιμελητείας του ρωσικού στρατού σε κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
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