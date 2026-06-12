Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ενέκρινε την πρώτη διεθνή συνθήκη για εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες

Σύμφωνα με το Ροιτερς, υπέρ της έγκρισης της συνθήκης ψήφισαν 406 μέλη, οκτώ ψήφισαν κατά, ενώ οκτώ τήρησαν αποχή.

Τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ, ILO, OIT) ενέκριναν σήμερα την πρώτη διεθνή συνθήκη που έχει στόχο την προστασία όλων των εργαζομένων στις πλατφόρμες που βρίσκονται στο κέντρο της ψηφιακής οικονομίας.

Η σύμβαση αυτή, που συζητείται εδώ και μερικά χρόνια, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους εργαζομένους στην οικονομία της πλατφόρμας «ανεξάρτητα από τα επαγγελματικά προσόντα τους σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησής τους», σύμφωνα με το κείμενο που ενέκριναν τα μέλη του ΔΟΕ σε ολομέλεια κατά το κλείσιμο της ετήσιας διάσκεψης της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Η συνθήκη εγκρίθηκε «στο σύνολό της», δήλωσε ο πρόεδρος της ετήσιας διάσκεψης του ΔΟΕ Χουάν Καστίγιο, προτού επισφραγίσει την έγκρισή της με ένα χτύπημα με σφυρί υπό τα χειροκροτήματα των αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με το Ροιτερς, υπέρ της έγκρισης της συνθήκης ψήφισαν 406 μέλη, οκτώ ψήφισαν κατά, ενώ οκτώ τήρησαν αποχή.

Ο ΔΟΕ περιλαμβάνει κυβερνήσεις, οργανώσεις εργοδοτών και συνδικάτα εργαζομένων.

Το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν στους εργαζομένους στις πλατφόρμες τα βασικά εργασιακά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων «η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, η εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής εργασίας» και «η αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας».

Οι χώρες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και την προστασία από τη βία και την παρενόχληση.

Η συνθήκη καθιστά υποχρεωτική την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και προβλέπει επίσης εγγυήσεις στους τομείς των αποδοχών και της πληρωμής (ακέραιη και έγκαιρη καταβολή, τήρηση του κατώτατου μισθού όπου εφαρμόζεται, ανάληψη ορισμένων εξόδων, διαφάνεια των κρατήσεων).

«Η συνθήκη αυτή αποτελεί σημαντική πρόοδο. Η έγκρισή της δεν ήταν εύκολη. Απαντάει σε μια πολύ σύγχρονη πραγματικότητα και σε μια βαθιά μεταβολή του κόσμου της εργασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γερούν Μπεϊρνέρτ, πολιτικός διευθυντής της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (CSI).

«Είναι σημαντικό να δούμε ότι ο ΔΟΕ παραμένει ικανός να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και να προτείνει απαντήσεις προσαρμοσμένες στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ