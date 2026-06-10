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Ουκρανία: Το κοινοβούλιο εγκρίνει επιπλέον αμυντικές δαπάνες ύψους 34,5 δισ. δολ.

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Ουκρανία: Το κοινοβούλιο εγκρίνει επιπλέον αμυντικές δαπάνες ύψους 34,5 δισ. δολ.
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Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026 ανοίγοντας τον δρόμο για αμυντικές δαπάνες σε ύψος ρεκόρ.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026 ανοίγοντας τον δρόμο για αμυντικές δαπάνες σε ύψος ρεκόρ.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίσθηκε από 242 βουλευτές (η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226). Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον δαπάνες ύψους 1,56 τρισεκατομμυρίου χρίβνια (34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την άμυνα και την ασφάλεια.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών έγινε δυνατή μετά την αποδέσμευση του δανείου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποστηριζόμενου από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το δάνειο θα ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά της Ουκρανίας, καθώς 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν αυτόν τον μήνα. Ωστόσο το Κίεβο εξαρτάται από την διεθνή βοήθεια για την κάλυψη των δημοσιονομικών του αναγκών και για την χρηματοδότηση του πολέμου κατά της ρωσικής επίθεσης.

Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας θα αυξηθούν στα 4,37 τρισεκατομμύρια χρίβνια (97,2 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026, δραστική αύξηση από τα προβλεφθέντα 64 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αμυντικές δαπάνες το 2025 ανήλθαν σε 61,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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