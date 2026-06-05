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Κρεμλίνο: Δεν αναμένονται σύντομα στη Μόσχα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ

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Κρεμλίνο: Δεν αναμένονται σύντομα στη Μόσχα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ
Κρεμλίνο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Οι δύο τους είχαν συμμετάσχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν την στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Η Ρωσία δεν περιμένει να επισκεφθούν την Μόσχα στο εγγύς μέλλον οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax , επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι δύο τους είχαν συμμετάσχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν την στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Κρεμλίνο
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