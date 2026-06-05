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Ουκρανικά drones έπληξαν πέντε πλοία σε κατεχόμενα από τη Ρωσία ύδατα - Νεκροί πέντε Αζέροι

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Ουκρανικά drones έπληξαν πέντε πλοία σε κατεχόμενα από τη Ρωσία ύδατα - Νεκροί πέντε Αζέροι
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Πέντε αζέροι πολίτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις εναντίον δύο φορτηγών πλοίων στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

Πέντε αζέροι πολίτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις εναντίον δύο φορτηγών πλοίων στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα πλοία που επλήγησαν στον κόλπο Ταγκανρόγκ, το υπουργείο διευκρίνισε πως στα πληρώματα περιλαμβάνονταν συνολικά 25 αζέροι πολίτες, όμως τα πλοία δεν ανήκαν το Αζερμπαϊτζάν.

«Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον δύο ξένων φορτηγών πλοίων. (...) Από την επίθεση αυτή, πέντε πολίτες μας σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αζερινού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, το Κίεβο ευθύνεται γι' αυτό το πλήγμα.

Νωρίτερα σήμερα, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν πέντε πλοία στα λιμάνια της Μαριούπολης και του Μπερντιάνσκ, καθώς και στα ύδατα ελεγχόμενων από τη Ρωσία εδαφών.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο διοικητής της ουκρανικής δύναμης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως τα drones του έπληξαν πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο που ήταν αναμιγμένα στην «κλοπή» ουκρανικών σιτηρών και στη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου και καυσίμων, με τα ονόματά τους σβησμένα και τα ραντάρ τους εκτός λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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