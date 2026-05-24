New York Times: Υποχωρεί το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου

Tο Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Tο Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους New York Times.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν μόλις επιτευχθεί συμφωνία, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αναφέρει ότι η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προπαγάνδα και ότι δεν έχει αναληφθεί καμία δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι έχει ολοκληρωθεί «κατά το μεγαλύτερο μέρος» της η διαπραγμάτευση για να κλειστεί συμφωνία-πλαίσιο για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, που συμπεριλαμβάνει το ότι θα «ανοίξει» το Ορμούζ, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σύντομα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η συμφωνία μένει ακόμη να οριστικοποιηθεί από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλα κράτη.

Ιράν: Επιμένει πως το Ορμούζ θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του

Ο στρατός του Ιράν τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μετά την αναγγελία Τραμπ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Το στενό, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσει να υπόκειται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη κι αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

60 ημέρες

Το Axios μετέδωσε χθες, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.