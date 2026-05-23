Τραμπ για συμφωνία: «Έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί - Θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε πριν από λίγο σε μια ιδιαίτερα εκτενή ανάρτηση στο Truth Social, όπου αναφέρει ότι μια συμφωνία που θα αφορά ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν έχει «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό», προσθέτοντας ότι συζητιούνται τα τελικά σημεία και αναμένεται να οριστικοποιηθούν.

Όπως τονίζει, η συμφωνία θα οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σύντομα.

Ο Τραμπ επισημαίνει ότι οι τελευταίες λεπτομέρειες συζητούνται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Νωρίτερα, το Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που επικεντρώνονται στη διασφάλιση του τερματισμού των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, προχωρούν και ότι άλλα βασικά σημεία διαφωνίας θα διευθετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι μία ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου πήγε επίσης καλά.

Τόνισε ότι οι όλες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο Ιράν και «όλα τα πράγματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Συνεννόησης που αφορούν την ειρήνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά την ΕΙΡΗΝΗ.

Μια συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευθεί, υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διαφόρων άλλων χωρών που αναφέρονται. Ξεχωριστά, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, η οποία επίσης πήγε πολύ καλά.

Τα τελικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»