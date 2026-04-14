Τραμπ για Μελόνι: «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»

«Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος, νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε σε σύντομη επικοινωνία του με την εφημερίδα Corriere della Sera ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.

«Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σε νέα του αναφορά στον ποντίφικα, επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Λέων «δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, διότι δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει». «Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν, τον περασμένο μήνα δολοφόνησαν σαράντα δυο χιλιάδες διαδηλωτές και ότι η χώρα αποτελεί πυρηνική απειλή», ολοκλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ