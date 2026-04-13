Μελόνι: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

«Νόμιζα ότι το νόημα της δήλωσής μου σήμερα το πρωί ήταν σαφές, αλλά θα το επαναλάβω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα. Ο Πάπας είναι ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, και είναι σωστό και φυσιολογικό να επικαλείται την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελόνι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική» ενώ εξέφραζε την άποψη ότι θα πρέπει να του είναι ευγνώμων για την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε φωτογραφία στην πλατφόρμα του Truth Social, που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης απεικονίζεται ο ίδιος σε μορφή που παραπέμπει στον Χριστό, να «θεραπεύει», με φόντο την αμερικανική σημαία και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 12 Apr 21:49 ET) pic.twitter.com/uWUoEG1bSQ — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 13, 2026

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε στη συνέχεια ο πάπας Λέων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν εννοώ να ξεκινήσω αντιπαράθεση μαζί του», πρόσθεσε ο ποντίφικας, από το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε σήμερα το πρωί από την Ρώμη και πρόκειται να προσγειωθεί στην Αλγερία και, στη συνέχεια, σε άλλες τρεις χώρες, στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης του πάπα Πρέβοστ στην αφρικανική ήπειρο.