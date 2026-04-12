ΕΕ - ΗΠΑ: Θα υπάρξει «πριν» και «μετά» της κρίσης του Ιράν στις παραπαίουσες ευρωατλαντικές σχέσεις

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όταν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν πολλά που παραμένουν αβέβαια, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο έλαβαν τόπο στο Πακιστάν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν - από το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ έως την ανταλλαγή πυρών στον Λίβανο. Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι θα υπάρξει ένα «πριν» και ένα «μετά» της κρίσης του Ιράν για τους Ευρωπαίους συμμάχους της Αμερικής, καθώς οι διατλαντικές σχέσεις φτάνουν σε νέα χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει ότι ηγέτες όπως ο Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας και ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας αποτελούν τους ιδανικούς αποδιοπομπαίους τράγους για να αποσπάσουν την προσοχή από την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ έχουν στρατηγικά αποδυναμωθεί και το Ιράν έχει ενισχυθεί, παρά τις στρατιωτικές του απώλειες και τις κατεστραμμένες υποδομές του. «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και φέρεται να εξετάζει το κλείσιμο βάσεων σε ευρωπαϊκές χώρες που θεωρούνται μη υποστηρικτικές. Ενώ ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαμαρτύρονται έντονα ότι η συμμαχία είναι «αναντικατάστατη», κάτι φαίνεται πως έχει επίσης σπάσει σιωπηλά και στην ίδια την ήπειρο.

Η άρνηση αρκετών χωρών να επιτρέψουν στις ΗΠΑ πρόσβαση σε ευρωπαϊκές βάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου σηματοδοτεί μια περαιτέρω επιδείνωση σχέσεων που είχαν ήδη αποδυναμωθεί σοβαρά από την επιθετικότητα του Λευκού Οίκου γύρω από τη Γροιλανδία, τη φιλική στάση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη στήριξη ακροδεξιών πολιτικών κινημάτων σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η κοινή γνώμη εδώ στρέφεται όλο και περισσότερο κατά του MAGA και ορισμένες κυβερνήσεις κάνουν περισσότερα από απλές δηλώσεις υπέρ της στρατιωτικής αυτονομίας - αρκεί να δει κανείς τον αμυντικό προϋπολογισμό του Βερολίνου. Η αντίδραση απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους του Τραμπ θα πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη της μέχρι στιγμής, εάν οι ψηφοφόροι της Ουγγαρίας απομακρύνουν τον Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Κυριακής.

Το φάσμα του υψηλού πληθωρισμού και της χαμηλής ανάπτυξης που προκαλείται από τον πόλεμο επιλογής των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον Περσικό Κόλπο προφανώς δεν έχει ικανοποιήσει τους Ευρωπαίους. Όμως η τεταμένη ατμόσφαιρα εξηγείται και από τις επανειλημμένες ταπεινώσεις. Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αύξησε σημαντικά τις αγορές από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη δυσαρέσκεια, εμπορικούς εκβιασμούς και απειλές προσάρτησης. Μια δημοσκόπηση σε έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα από το Politico έδειξε ότι η Κίνα θεωρείται μικρότερη απειλή από τις ΗΠΑ.

Η εικόνα του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να αποχωρεί σιωπηλά ύστερα από μια έντονη επίπληξη στην Ουάσινγκτον είπε πολλά αυτή την εβδομάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας έχει συμβολίσει μια ολοένα και πιο αδιέξοδη προσέγγιση «κατευνασμού» προς τον Τραμπ: χαμόγελο με ευγένεια, συνέχιση των αγορών αμερικανικών όπλων και η υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ασφάλεια της ηπείρου θα παραμείνει άθικτη. «Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση ολόκληρο αυτό το μοντέλο», γράφει ο Τζουζέπε Σπαταφόρα από το think tank EUISS. Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στην αναπλήρωση των δικών τους οπλοστασίων έναντι των αναγκών της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Αυτό το χαμηλό σημείο στις διατλαντικές σχέσεις είναι, φυσικά, επικίνδυνο και για τις δύο πλευρές. Οι ΗΠΑ επωφελούνται από μια εμπορική σχέση ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ευρώπη, στην οποία αποτελούν κυρίαρχο προμηθευτή άμυνας και τεχνολογίας. Και με το μέλλον της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει αβέβαιο, θα ήταν χρήσιμη η προβολή ισχύος μιας ευρείας συμμαχίας ικανής να ενισχύσει την ασφάλεια σε μια θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να προκαλέσουν περαιτέρω τον Τραμπ και μπορούν να αξιοποιήσουν την προθυμία τους να συμβάλουν στην αστυνόμευση του μεταπολεμικού Ορμούζ για να μετριάσουν μέρος της οργής του. Μια μετατόπιση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων από τη Γερμανία ή την Ισπανία προς την ανατολική πτέρυγα της ΕΕ θα είχε βαθιές συνέπειες, ιδίως αν επέτρεπε στους επικριτές των Βρυξελλών εντός της αμερικανικής κυβέρνησης να διχάσουν τα μέλη του ΝΑΤΟ στην ήπειρο σε γραμμές Ανατολής-Δύσης. Η ενότητα και η ασφάλεια θα επηρεάζονταν αρνητικά, όπως και η προσπάθεια για μια συνεκτική προσέγγιση στον επανεξοπλισμό.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι θα δουν επίσης τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν ως μια ευκαιρία να προσφέρουν στον Τραμπ εναλλακτικές συμμαχίες αντί της συνεργασίας του με το Ισραήλ, ιδίως στην προσπάθεια εξασφάλισης κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, όπου ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατά τη επίσκεψή του στη Βηρυτό απέφυγε οριακά μια πυραυλική επίθεση αυτή την εβδομάδα.

Ο Στάρμερ και ο Μακρόν έχουν και οι δύο, κατά καιρούς, επιχειρήσει να «κατευνάσουν» τον Τραμπ, με τον Βρετανό πρωθυπουργό πιο πρόσφατα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει αποφασιστικότητα, αντιστεκόμενοι στις προσπάθειές του να εξαναγκάσει την Ευρώπη σε μια σύγκρουση που ποτέ δεν επιδίωξε. Η διατήρηση αυτής της αγγλογαλλικής ισορροπίας θα είναι κρίσιμη σε ένα καθοριστικό παράθυρο για τη διπλωματία. Οι «μεσαίες δυνάμεις», όπως τις περιγράφει ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διεύρυνση των συμμαχιών με ομοϊδεάτες εταίρους και στη συγκρότηση συνασπισμών στο Ορμούζ, κάτι που θα εξυπηρετούσε διπλό σκοπό: να κατευνάσει τον εκδικητικό Τραμπ και να μειώσει την πιθανότητα μελλοντικών οικονομικών και ενεργειακών κραδασμών. Υπήρξαν επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιων θαλάσσιων συνεργασιών στο παρελθόν, όπως στο από κοινού διαχειριζόμενο Στενό της Μαλάκκας στη Σιγκαπούρη.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει επίσης να υπερασπιστούν με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά τους, μη επιτρέποντας στο Ορμούζ να μετατραπεί σε θαλάσσια οδό όπου τα «διόδια» σε κρυπτονομίσματα ή γουάν θα γίνουν ο κανόνας. Αυτό αναπόφευκτα θα συνεπάγεται δύσκολες συζητήσεις για το ποια μέσα πίεσης μπορεί να ασκήσει η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της άρσης οικονομικών κυρώσεων σε ένα καθεστώς στην Τεχεράνη που έχει καταστείλει βίαια τον ίδιο του τον λαό.

Μακροπρόθεσμα, ακόμη κι αν μια Ευρώπη προσανατολισμένη στο εμπόριο είναι από τους βασικούς χαμένους σε έναν κόσμο εξασθενημένων συμμαχιών και φθίνουσας διεθνούς νομιμότητας, οφείλει να αναγνωρίσει το πιθανό θετικό στοιχείο που προσφέρει η οικονομική και αμυντική ολοκλήρωση. Υπάρχει μια ευκαιρία να αναζωογονηθεί η στήριξη για τα πολλά σχέδια μεταρρύθμισης της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου ανταγωνιστικότητας του πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι - εφόσον οι ηγέτες εκμεταλλευτούν τη συγκυρία. Με το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναπροσεγγίζει τους Ευρωπαίους εταίρους του και την πιθανή εκλογική ήττα του συμμάχου των Πούτιν και Τραμπ στην ΕΕ, Βίκτορ Όρμπαν, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ μεγαλύτερο σημείο καμπής απ’ ό,τι φαίνεται.