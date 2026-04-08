Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο - «Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία αν συνεχιστούν οι επιθέσεις»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι διεξήγαγαν το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

Περισσότεροι από 100 στόχοι της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις στην πρωτεύουσα Βηρυτό και σε περιοχές του νότιου Λιβάνου μέσα σε διάστημα 10 λεπτών νωρίτερα σήμερα, ανέφερε ο IDF.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιδρομή που πραγματοποιήθηκε εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ από την έναρξη της Επιχείρησης Roaring Lion», ανέφερε.

The Israeli army struck more than 100 sites “within 10 minutes” in Lebanon, in the “largest” coordinated strike since the start of the current offensive in the country, the military said on Wednesday https://t.co/kfmfsNOHQZ pic.twitter.com/XDbJFMBEYL — Anadolu English (@anadoluagency) April 8, 2026

Η επιδρομή, η οποία περιελάμβανε μεταξύ των στόχων της τα αρχηγεία της Χεζμπολάχ, είχε σχεδιαστεί «σχολαστικά για εβδομάδες», ανέφερε ο IDF.

Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι από τους στόχους που χτυπήθηκαν βρίσκονταν «στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού», αλλά λέει ότι «ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό της ζημιάς».

Ο IDF είχε προηγουμένως εκδώσει εντολές εκκένωσης για τμήματα της Βηρυτού και μια άλλη πόλη του Λιβάνου, την Τύρο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός - η οποία ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ - δεν περιλαμβάνει τον αγώνα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ.

Τα ισραηλινά πλήγματα ευρείας κλίμακας είχαν στόχο "εκατοντάδες" μέλη της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, με τις αρχές του Λιβάνου να κάνουν λόγο από την πλευρά τους για δεκάδες νεκρούς.

«Ο Τσαχάλ διεξήγαγε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον εκατοντάδων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε κέντρα διοίκησης σε όλο τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, τονίζοντας ότι επρόκειτο για "το πιο σκληρό πλήγμα που υπέστη" το φιλοϊρανικό κίνημα μετά την επιχείρηση των βομβητών.

Ο Κατς αναφερόταν στην παγίδευση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βομβητών και ασυρμάτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ, των οποίων η ταυτόχρονη έκρηξη, η μια μετά την άλλη, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, είχε προκαλέσει τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Η Βηρυτός καλεί «τους φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε σήμερα «τους φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα, τα οποία μόνο μέσα σε μια ημέρα προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

«Όλοι οι φίλοι του Λιβάνου καλούνται να έρθουν να μας βοηθήσουν προκειμένου οι επιθέσεις αυτές να σταματήσουν με κάθε μέσο», δήλωσε ο Σαλάμ, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε το "μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα" του κατά της Χεζμπολάχ από τότε που άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.